Кравченко подав заяву про відставку з посади

Руслан Кравченко йде у відставку з посади генерального прокурора після зустрічі з президентом Зеленським. При цьому, його позиція щодо звинувачень на тлі розслідування справи "Карфаген" "залишилася незмінною".

Про своє рішення Кравченко повідомив увечері 7 вересня.

Як Кравченко прокоментував заяву про відставку?

Посадовець назвав це рішення "політичним". При цьому, за словами Кравченка, прийняв він його свідомо.

"Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", – висловився він.

Разом із тим, Кравченко додав, що його позиція щодо звинувачень "залишається незмінною".

Він також висловив вдячність усім колегам, які чесно виконують свою роботу. "Тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися", – зазначив Кравченко.

Що цьому передувало?

Слід зауважити, що перед оголошенням свого рішення Кравченко, за даними джерел "Української правди", саме проводив зустріч із Володимиром Зеленським, на якій був також присутній Давид Арахамія.

Показово, що до цього, спілкуючись із журналістами, Кравченко заявив, що не має наміру йти у відставку. Він, однак, не заперечував, що зробить це у разі відповідної ініціативи президента.

Що сказав Кравченко про обшуки?

Зауважимо, що йдеться про розслідування справи "Карфаген", яку проводять детективи НАБУ та САП. Про неї стало відомо ввечері 4 вересня. За словами посадовця, близько опівночі детективи НАБУ прибули до Офісу генпрокурора.

Спочатку співробітники УДО не пропускали їх через відсутність постанов і конкретних приміщень для перевірки, однак після переговорів із керівництвом НАБУ та САП доступ забезпечили.

Під час обшуків у кабінеті генпрокурора вилучили порожні конверти та 4 подарункові сертифікати Canali по 50 тисяч гривень кожен. Також слідчі отримали доступ до окремих матеріалів проваджень, зокрема тих, де фігурували працівники НАБУ.