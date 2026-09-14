Кравченко сам собі організував поїздку до Парижа на 5 днів, – ЗМІ

14 вересня Руслан Кравченко повідомив, що він перебуває у закордонному відрядженні. Виявилося, цю поїздку генпрокурор організував собі сам.

Про це повідомляють джерела Суспільного.

Що відомо про відрядження Кравченка?

За даними джерел, Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа нібито для того, щоб взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Відрядження генпрокурор підписав собі строком на 5 днів з 13 вересня 2026 року, а виїхати планував на авто.

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Раніше ЗМІ писали про те, що Кравченко перетнув кордон через КПП "Шегині" уночі 14 вересня на службовому авто. Зазначалося, що він прямує до Литви і використовує відрядження для втечі з країни.

Сам генпрокурор заявив, що у нього заплановані зустрічі з міжнародними партнерами. Він планує їм розповісти про реальний стан справ у НАБУ і САП.

Відрядження відбулося на тлі конфлікту Кравченка з НАБУ і САП. Генпрокурор оголосив про підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та іншій особі, пов'язаній із керівником САП.

Сам Кравченко подав у відставку 7 вересня на тлі викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора.

Верховна Рада планує розглянути його відставку 15 вересня.