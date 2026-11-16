Ексгенпрокурор Кравченко звинуватив НАБУ та САП у викраденні документів: що кажуть у САП

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ і САП у викраденні документів під час обшуків Офісу генпрокурора. В антикорупційній прокуратурі заперечили заяви та назвали їх спробою тиску на слідство.

Експосадовець опублікував у Telegram відео, як Офіс генпрокурора розслідував справу проти близького оточення керівника САП Олександра Клименка щодо зловживання службовим становищем. За твердженням Кравченка, у провадженні фігурують дружина керівника антикорупційної прокуратури Олександра Клименко та адвокатка Наталія Редіч.

Що відомо нові заяви Кравченка

Ексгенпрокурор зазначив, що Редіч 5 – 6 вересня нібито обговорювала телефоном реєстрацію майна на батьків, яку проводила дружина Клименка. Ці розмови, за його версією, відбулися одразу після обшуків детективів НАБУ та САП у будівлі Офісу генпрокурора 4 вересня.

При цьому Кравченко не оприлюднив жодних конкретних подробиць справи, матеріали якої нібито були викрадені антикорупційниками.

У відповідь на запит Суспільного у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі категорично заперечили факти будь-якого вилучення матеріалів під час вересневих слідчих дій в Офісі генпрокурора.

Усе, що ми спостерігатимемо в інформаційному просторі сьогодні і в наступні дні, ми розцінюємо як спробу вплинути на розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції "Карфаген-2", до якого, за версією слідства, були причетні топпосадовці Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполу,

– повідомили у пресслужбі САП.

В антикорупційному відомстві також підкреслили, що розслідування масштабної справи продовжується у звичному режимі, попри публічні інформаційні випади.

Розслідування операції "Карфаген" та відставка

Слідчі дії НАБУ та САП на початку вересня проводилися в межах операції з викриття схеми кришування мережі шахрайських кол-центрів і легалізації понад 20 мільйонів гривень. Ключовою фігурою розслідування став посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якого Вищий антикорупційний суд узяв під варту із заставою 120 мільйонів гривень.

Після обшуків Кравченко оголосив про підписання підозр директору НАБУ Семену Кривоносу та особі з оточення керівника САП, проте відомства цю інформацію одразу спростували. Згодом президент Володимир Зеленський відсторонив генпрокурора, а Верховна Рада 15 вересня підтримала рішення про його звільнення, після чого Кравченко виїхав за межі України.

Раніше ексгенпрокурор виступив у закордонних медіа із заявами про нібито підрив мирних переговорів діями НАБУ і САП.