Стрілятиму до останнього, – Кравчук готує зброю на випадок повномасштабного вторгнення Росії

У випадку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Леонід Кравчук готовий стріляти у ворога до останнього. Політик заявив, що оборонятиметься, доки руки триматимуть зброю, а очі – бачитимуть ворога.

В ефірі одного з українських телеканалів Кравчук відповів на запитання про свої дії у разі парашутного десантування ворогів на території України.

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Зброя почищена і підготовлена. Місця в будинку пристріляні. Стріляю я добре. Стрілятиму до останнього – доки руки зброю триматимуть і поки бачитиму ворога. Я його – с*кіного сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю,

– заявив Кравчук.

Політик також розповів, що минулого року під час полювання влучив у ціль з першого пострілу. Відстань була 150 метрів, тому спершу ніхто не повірив.

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Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу​