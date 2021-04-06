Кравчук назвав країну, куди можуть перенести засідання ТКГ

Леонід Кравчук заявив, що продовжувати переговори у Тристоронньому форматі в Білорусі категорично не можна. Відтак він назвав країну, куди б перемовини можна було перенести "без питань".

Якщо розглядати для перенесення країни зі списку колишніх соціалістичних, то це б була Польща. Таку заяву Кравчук зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Куди можуть перенести переговори

Переносити майданчик для переговорів Тристоронньої контактної групи будуть після закінчення каранитну. Серед країн, куди може "переїхати" ТКГ Кравчук першою назвав Польщу. І додав: це якщо обирати серед екссоціалістичного табору.

Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Якщо взяти країни несоціалістичного блоку, то таких країн дуже багато,

– зазначив голова української делегації у ТКГ.

Він зазначив, що продовжувати переговори ТКГ у Білорусі "не можна в жодному разі". Усе через те, що Білорусь "вустами Лукашенка говорить дуже негарні речі щодо України". У цьому ж контексті Кравчук нагадав про те, як Білорусь душить протести і не дає своїм громадянам вільно волевиявлятися.

Щодо Росії Кравчук зазначив: вона буде проти перенесення. Усе через те, що "ватажків і бойовиків" буде проблемно вивозити у західні країни.

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