Кравчук розповів, хто та як може змусити Росію піти з Донбасу і Криму

Леонід Кравчук заявив, що Україна може змусити Росію залишити окуповані території Донбасу та Криму. Однак цього вдасться досягти лише спільними зі США і Європою зусиллями.

Про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в ефірі одного з телеканалів. За його словами, в України та Росії різні погляди щодо ситуації на Донбасі.

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Як змусити Росію піти з України

Кравчук переконаний, що Москва хоче "або підпорядкувати собі Україну, або зруйнувати її". Рух уперед неможливий без перемир'я на Донбасі. Водночас політик зазначив, що треба враховувати те, що Росія "не хоче тиші, не хоче миру на Донбасі".

Вплинути на Росію може тільки світова спільнота. Я вірю, що це буде зроблено, тому що Європа нарешті зрозуміла, з ким вона має справу. США з приходом Байдена фактично теж заявили, що Україна віч-на-віч з Росією не залишиться,

– заявив Кравчук.

Глава української делегації вважає, що лише спільними зусиллями можна змусити Росію жити в межах міжнародного права і піти геть з української землі. Водночас для цього, на думку Кравчука, потрібен час і активні дії української сторони.

"Треба зміцнювати оборону, об'єднувати суспільство. Ми повинні продемонструвати єдність, коли мова йде про життя народу, про нашу території, суверенітет, незалежність", – пояснив політик.

Він додав, що з часом Україні вдасться цього досягти.

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