У нього дороги на Захід вже нема, – Кравчук про те, що Лукашенко шукатиме захисту в Росії

Екстренна посадка літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича показали, що тепер Білорусі немає дороги на Захід. Наступним очевидним кроком стане об'єднання з "братською" Росією.

Таку думку в інтерв'ю російському опозиційному виданню "Дождь" озвучив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

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Кравчук зазначив, що питання глибокої інтеграції Білорусі в Росію порушували не один раз.

Сьогодні, з огляду на положення Лукашенко, у нього дороги на Захід немає, у нього влада – це єдиний порятунок, яке гарантує йому хоча б якусь можливість виживання і продовження своєї позиції,

​– сказав Кравчук.

Він додав, що єдиний захист самопроголошеного президента Білорусі – це очільник Кремля Володимир Путін. Саме тому, на думку Кравчука, Лукашенко робитиме все, щоб об'єднатися з Росією.

"Тепер Лукашенко не буде висувати ті вимоги, які він висував раніше. Я думаю, що така можливість стає реальною, але це справа Росії й Білорусі", – констатував Кравчук.

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Водночас Кравчук зауважив, що сам таких союзів і об'єднань авторитарних режимів ніколи не підтримував. Як сказав глава української делегації у ТКГ, сьогодні світ розділений на дві частини – авторитаризм і демократія.

Очевидно, у пана Путіна такі ж позиції, як і у пана Лукашенка, тільки Лукашенко це робить відкрито і цинічно, а пан Путін десь робить приховано, демонструючи демократію на словах, а насправді в Росії проводяться ті ж антидемократичні дії, що і в Білорусі,

– підсумував Кравчук.

Зауважимо, що про інтеграцію Білорусі та Росії говорять вже давно. А у Держдумі Росії навіть підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Станом на 2020 рік робота над програмою дій щодо інтеграції перебувала на завершальній стадії.