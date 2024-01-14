На архівному відео Кравчука просили зробити Україну сильнішою та не віддавати ядерку
Соцмережами шириться унікальне відео, записане у 1993 році. На архівних кадрах Леоніда Кравчука просять не віддавати ядерну зброю, поки Україна не стане сильною державою.
Україна втратила третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 14 січня 1994 року Леонід Кравчук позбавив нашу державу ядерного статусу на тристоронній зустрічі у Москві, де також був президент Росії Борис Єльцин та президент США Білл Клінтон. На 30-річчя цієї доленосної події в інтернеті почали розповсюджуватися архівні кадри з першим українським лідером.
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Що потрапило на відео
На відео можна побачити, як першого президента України просили залишити ядерне озброєння. На кадрах такого ж є реакція тодішнього голови держави.
Леоніде Макаровичу, звертаємося до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай (вона – 24 Канал) буде в країні ще років з 20, поки набере сили наша Україна,
– зачитав колективне звернення один з українців.
У відповідь Кравчук зауважив, що таке питання йому поставили не вперше. До нього зверталися депутати, а учасники львівського віча вимагали проголосити Україну ядерною державою. Він заявив, що такі проблеми розв'язуються не президентом.
Тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що політика України в цій сфері полягає у тому, щоб поступово набирати без'ядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї,
– пояснив Кравчук.
Він також заявив, що Україна має йти визначеною дорогою та не бути державою, яка змінює свою політику, бо інакше до неї не буде багато поваги.
Архівні кадри з Леонідом Кравчуком 1993 року: дивіться відео
Чи може Україна відновити ядерку
- Раніше Олексій Данілов скептично поставився до ідей, що наша держава зможе повернути той ядерний арсенал, який в неї забрали, чи створити власне ядерне озброєння. Секретар РНБО як альтернативу навів приклад з деякими країнами, які не володіли ядеркою, проте отримали таке озброєння від НАТО. Однак він назвав це питання дуже складним.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак не так давно у розмові з 24 Каналом пояснив, що Україна втратить допомогу від західних партнерів, якщо почне створення власної ядерної зброї. Також наша держава легітимізує удар у відповідь, якщо застосує ядерку проти Росії.