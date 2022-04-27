Країна з новим баченням й без радянщини: в ОП обговорили стратегії відновлення України

На Банковій 27 квітня обговорили відбудову та модернізацію України. Стратегії розробляють для кожного села чи містечка.

Так, відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Зеленського. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

До теми Для кожної області створять спеціальні каталоги: це допоможе у відбудові, – Кирило Тимошенко

Як відбудовуватимуть Україну

Мають створити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного села чи міста.

Росіяни зруйнували в Україні понад 18 тисяч об'єктів. Чиновники сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення або модернізації.

За словами Тимошенка, вже до 5 травня влада отримає варіанти відбудови щодо кожної області.

Кластери, що потребують відновлення / Інфографіка з телеграму Кирила Тимошенка

Країна без радянщини

Тимошенко зауважив, що це буде країна з новим баченням.

Сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України,

– додав політик.

Саме такий підхід був основою розробки плану відновлення.

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