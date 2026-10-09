Країни Африки просять Україну повернути своїх громадян, захоплених у полон під час боїв за Росію

Уряд Кенії та інші африканські держави вимагають репатріації своїх громадян, які потрапили в український полон після вербування до російської армії. Країни стверджують, що їхніх жителів ошукали обіцянками цивільної роботи та змусили воювати на фронті.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Що кажуть про полонених африканців, які воювали на боці Росії?

Офіційний Найробі прагне повернути щонайменше п'ятьох полонених, а президент Кенії Вільям Руто вже обговорив це питання з українським лідером Володимиром Зеленським.

Заяву про це зробив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді під час виступу перед законодавцями.

До розшуку своїх громадян долучилися й інші країни континенту. Зокрема, Міністерство закордонних справ Ботсвани також намагається повернути одного зі своїх жителів з українського табору для військовополонених.

Кенія вимагає визнати полонених жертвами торгівлі людьми

За словами Мусалії Мудаваді, рекрутери дурили людей обіцянками цивільного працевлаштування – посадами водіїв, охоронців або кухарів. Через це Кенія наполягає на наданні її громадянам статусу "жертв міжнародної торгівлі людьми", а не військовополонених.

Занепокоєння вербуванням висловив і уряд Зімбабве, наголосивши на ризиках відправки непідготовлених людей у зони бойових дій.

У Південно-Африканській Республіці вже затримали кількох громадян Зімбабве, які планували виїхати до Росії за грошову винагороду.

Україна дотримується процедури обміну полоненими

Згідно з офіційними даними, Росія залучила до війни понад 28 тисяч іноземців із 135 країн, із яких більше ніж 5 тисяч загинули.

Наразі в українському полоні перебувають щонайменше 213 іноземних громадян, серед яких 37 є вихідцями з Африки.

Попри тиск з боку африканських урядів, шанси на пряме повернення полонених залишаються низькими. Українська сторона наголошує, що всі затримані є військовополоненими і можуть повернутися додому лише через процедуру обміну на полонених українських військових.

Водночас уряд Кенії повідомив, що близько 84 її громадян загинули або зникли безвісти на війні, ще 34 перебувають у лікарнях на території Росії. Наразі країна веде переговори з Києвом про репатріацію тіл чотирьох загиблих.

Зауважимо, що серед іноземців, яких Росія залучила до війни, є громадяни Монголії, Китаю, Непалу, Словаччини, Куби, Таджикистану та інших держав.