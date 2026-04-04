Може відбутися вже у травні: Андрющенко розповів, що Росія готує в Балтії

Країни Балтії серйозно готуються до російського нападу і розробляють тактики опору. Адже Росія має достатньо ресурсів для гібридного вторгнення і прагне скористатися міжнародним хаосом навколо НАТО та конфліктом на Близькому Сході.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що якщо країни Балтії зможуть дати рішучу відсіч на першому кроці агресії, то повномасштабного вторгнення можна буде уникнути.

Як росіяни можуть перевірити готовність НАТО до війни?

На основі досвіду російської окупації України можна припустити, що це буде не пряме вторгнення, а гібридна операція із залученням місцевого російськомовного населення.

Можливо, буде спроба створити "Народну Республіку Нарви", а далі "зелені чоловічки" та окупація. Я спілкувався з експертами та військовими представниками країн Балтії, які відповідають за підготовку опору таким операціям. Люди там ведуть серйозну підготовку,

– сказав Андрющенко.

З погляду росіян цілком логічно робити це зараз, враховуючи поточну міжнародну ситуацію, щоб протестувати готовність НАТО до опору. Андрющенко очікує, що росіяни можуть почати діяти до 9 травня, щоб підсилити все традиційними показовими діями та парадами.

"Ще б Росія могла влаштувати провокацію, наприклад, невідомі естонці б’ють російськомовних, що стало б приводом для вторгнення. Тому краще бути напоготові й одразу дати відсіч. Росія отримає урок і відступить, як із пошкодженням кабелів у Балтійському морі", – пояснив експерт.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж вважає, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб почати війну з НАТО, тому всі її подальші кроки зведуться до інформаційних атак та провокацій на кордонах із країнами НАТО. На його думку, якщо ж росіяни таки наважаться напасти, то це обернеться провалом на всіх фронтах.

