Солідарні з Чехією: країни Балтії висилають російських дипломатів

Литва, Латвія та Естонія 23 квітня оголосили про рішення вислати російських дипломатів з країн. На такий крок балтійські держави пішли на знак солідарності з Чехією. Раніше офіційна Прага звернулась до країн-членів ЄС та НАТО з проханням про підтримку у дипломатичному скандалі.

Про це заявили міністерства закордонних справ країн. Латвія вислала одного дипломата, Литва – двох, Естонія теж одного.

Раніше Литва та Естонія допускають можливість вислати російських дипломатів

У Латвії виявили порушення у роботі дипломата з Росії

23 квітня 2021 року міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс ухвалив рішення оголосити одного дипломата посольства Росії в Латвійській Республіці персоною нон ґрата,

– мовиться у повідомленні МЗС Латвії.

На такий крок у Латвії пішли через незаконну діяльність російських спецслужб в Чехії. Також порушення виявили і в роботі диппредставника Росії в Латвії.

У Литві висилають одразу двох дипломатів з Росії

У Литві розпрощались одразу з двома російськими дипломатами. Вони здійснювали діяльність, яка суперечила їхньому дипломатичному статуту. Для того, аби покинути литовську територію, росіянам дали всього тиждень.

Литовське посольство у Москві готове допомогти у роботі колегам з Чехії, адже їхнє представництво через висилку дипломатів Росією суттєво зменшилось.

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Естонія запідозрила російського представника у шпигунстві

Естонія заявила про визнання персоною нон ґрата одного російського диппрацівника. Він займався шпигунством.

Сьогодні Естонія вислала російського дипломата в знак солідарності з Чехією після вибуху 2014 року у Врбетіце. Така діяльність Росії порушує міжнародне право, підриває європейську безпеку та стабільність і є неприйнятною,

– розповіли у МЗС Естонії.

З трьома дипломатами розпрощались і в Словаччині

Зазначимо, що напередодні трьох дипломатів Росії вислала Словаччина. Перед рішенням словацька влада вивчила дані, які надали спецслужби.

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