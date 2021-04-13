Країни G7 закликають Росію припинити провокації біля кордонів України

Представники міністерств закордонних справ країн G7 та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 12 квітня зробили спільну заяву. У ній мовилося про загострення ситуації на російсько-українському кордоні.
Джерело:Інтерфакс-Україна
"Велика сімка" та Європейський Союз закликали Росію припинити провокації біля території України. А саме – масштабні пересування військових.
Думка до теми Щоб перемогти Росію, достатньо мати надійних друзів, – Кулеба
Заява G7 щодо загострення на кордоні Росії й України: головні тези
- Росія проводить масштабні пересування військових, причому попередньо про це нікого не сповіщає.
- Такі дії є загрозливими, вони дестабілізують ситуацію у регіоні.
- ЄС та G7 повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- А також – зусилля Франції й Німеччини у нормандському форматі та на виконання мінських домовленостей.
Ми закликаємо Росію припинити провокації й негайно знизити напругу – відповідно до міжнародних зобов'язань,
– вказано у заяві G7.
І "Велика сімка", і Євросоюз "дуже стурбовані масштабним укрупненням російських сил" біля кордонів з Україною і в окупованому Росією Криму. У цій ситуації G7 вітає стриманість України у її реакції.Важливо: від початку 2021 року на Донбасі вкотре почалася спровокована Кремлем ескалація. Значно зросла кількість загиблих і поранених, а Росія почала активно стягувати війська до українських кордонів.
Росія стягує війська до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу
До слова, 4 квітня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель окремо запевнив очільника МЗС України Дмитра Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої країни з боку Євросоюзу.
Нагадаємо, у лютому Зеленський разом з послами G7 відвідав Донбас