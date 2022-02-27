Країни НАТО допомагають Україні: ми отримали або чекаємо допомогу від 16 членів Альянсу

Країни-члени НАТО активно допомагають Україні боротися з російськими окупантами. Постачання боєприпасів та зброї вже розпочалося.

Україна почала отримувати велику допомогу від союзників. Багато країн зголосилося допомогти дати відсіч російським військам.

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Допомога від країн-членів НАТО

У НАТО запевнили, що підтримують нас як свого союзника у боротьбі з окупантами та готові надати широку допомогу. В Україну вже прибули або незабаром прибудуть гармати, боєприпаси, ракети, протитанкові комплекси та системи протиповітряної оборони.

Зброєю Україні допомогли США, Велика Британія, Бельгія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словенія, та Нідерланди.

Італія готується надати фінансову підтримку, а в Іспанії збирають гуманітарну допомогу. Туреччина тим часом поглиблює оборонні зв'язки з Україною.

У НАТО запевняють, що продовжать підтримувати Україну та закликають усіх інших робити те ж саме.

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