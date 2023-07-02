Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном, – The Guardian

Велика Британія та інші європейські держави вперше оголосять про плани розірвати ядерну угоду з Іраном від 2015 року. Вони підтвердять, що не збираються скасовувати санкції за використання Тегераном ракет у жовтні цього року, як того вимагає договір.

Попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди у 2018 році. Однак Німеччина, Франція та Велика Британія в ній залишилися.

Європейські країни не відмовилися від угоди, навіть попри те, що Іран відповів на вихід США порушенням узгоджених лімітів щодо якості та кількості збагаченого урану. За інформацією The Guardian, Іран зараз ближчий до виробництва збройового урану, ніж будь-коли раніше.

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Незрозуміло, як відреагує Іран

Рішення європейських держав порушити угоду є ризикованим, оскільки незрозуміло, як Тегеран на це відреагує. Особливо зараз – коли Іран вже близький до того, щоб мати можливість виробляти збройовий збагачений уран.

Дипломати ЄС і Великої Британії заявляли, що порушеннями Іраном угоди, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), зокрема, були:

продаж Іраном безпілотників Росії для використання під час її вторгнення в Україну,

можлива передача Москві іранських балістичних ракет у майбутньому.

Минулого тижня голова інспекції ООН з ядерної зброї Рафаель Гроссі визнав, що угода про моніторинг іранської ядерної програми стала дуже обмеженою і фрагментарною. Іранські депутати виступають проти запланованого встановлення близько 10 камер спостереження в цеху з виробництва центрифуг на об'єкті в Ісфахані.

Ядерна угода 2015 року включала низку дат або так званих положень про закінчення терміну дії, за якими Захід мав би зняти певні санкції з юридичних осіб. Однак тоді, у 2015 році, не передбачалося, що угода буде настільки широко порушуватися. Вона обмежувала збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.

Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року. За допомогою обмежень Іран спонукали не робити нічого для розробки балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Вони також забороняють будь-кому купувати, продавати або передавати безпілотники та їхні компоненти, здатні літати на відстань понад 300 кілометрів, до Ірану або з нього без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН, який, до речі, так і не надали.

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Республіканці виступають проти угод з Іраном

Майбутнє ядерної угоди перебуває під питанням після переговорів в Омані між США та Іраном. Тоді Тегеран погодився не збагачувати уран понад 60% в обмін на звільнення Заходом мільярдів заморожених коштів, а також деяких американських в'язнів, яких утримують в іранській столиці.

Державний департамент США заявив, що ніякої угоди не передбачається. Водночас переговори затьмарило те, що спеціального посланника США Роба Меллі відсторонили від роботи через можливе зловживання конфіденційною інформацією. На час розслідування з Меллі зняли дипломатичну охорону.

Запланована обмежена угода з Іраном може стати головною проблемою в США, оскільки провідні республіканці засуджують таку ідею. Зокрема, проти виступив колишній державний секретар США Майк Помпео.

Будь-яка така угода, формальна чи неформальна, стане катастрофою для іранського народу. Деспоти в Тегерані забезпечать, щоб послаблення санкцій пішло не на користь іранського народу, а на виробництво більшої кількості безпілотників для Росії, які вона зможе використовувати проти народу України,

– заявив Помпео.

Своєю чергою, колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявляла, що абсолютно необхідно, щоб Іран не отримав ядерну зброю. Вона звинуватила Тегеран в тому, що він "відкладає справу в довгий ящик". Мовляв, Британія зацікавлена в якомусь врегулюванні, в той час, як Іран розробляє ядерні боєголовки.