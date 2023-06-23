Хай віддадуть свої території Росії: Дуда розкритикував країни, що пропонують Україні "компроміс"

Анджей Дуда, як і вся Польща, підтримують Україну у війні проти Росії. Лідер держави звернувся до тих, хто пропонує нам так званий "компроміс".

Спілкуючись з журналістами, Анджей Дуда звернувся до країн, які пропонують Україні відмовитися від своїх територій. Піти на такий крок, щоб буцімто досягнути якогось "компромісу" та припинити війну.

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Закликав віддати території

Анджей Дуда не надто добирав слова. Він вважає, що лідери держав, які розкидаються такими порадами, повинні віддати власні території, щоб зупинити російську агресію.

Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, Росія буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі,

– наголосив Дуда.

Напередодні Володимир Зеленський розповів, яким буде фінал війни проти України. Президент запевнив, що наша держава не піде на заморожений конфлікт.

Яким Зеленський бачить фінал війни

За словами глави держави, "українські перемоги на полі бою необхідні" для нас. Зеленський також запевнив, що влада України не зупинятиме воєнні дії, щоб з-під окупації звільняти свої території.

Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт. Тому що війна – це безперспективний розвиток для України,

– наголосив Зеленський.

Президент також заговорив про переговорний процес. Він зазначив, що за один стіл з Росією ніхто не сідатиме, якщо вона не відмовиться від окупації територій нашої країни. Ба більше, на цей крок Зеленський не готовий навіть після зміни президента у країні-агресорці.

Нагадаємо, що напередодні до України прибувала делегація з африканських лідерів. Вони намагалися проштовхувати свій "мирний план". За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, лише наша держава визначатиме умови, на яких відбуватиметься цей "мирний план".

Він переконаний, що чим більше своїх територій деокупує наша країна, тим кращими будуть її позиції. Так, за столом переговорів можна буде легше досягнути справедливого та триваючого миру.