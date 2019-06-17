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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Країни "Великої двадцятки" підготували програму для боротьби з пластиковим сміттям в океані

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      Країни планують розробити конкретні дії для боротьби зі сміттям в океані
      Країни планують розробити конкретні дії для боротьби зі сміттям в океані / Фото з відкритих джерел

      Міністри у справах навколишнього середовища країн G20 у неділю, 16 червня, погодилися прийняти рамкову програму дій орієнтовану на боротьбу з пластиковим сміттям у світовому океані.

      Нова рамкова програма спрямована на сприяння подальшим конкретним діям по боротьбі зі сміттям у морі, повідомляє "Голос Америки".

      Читайте також: Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?

      Напередодні саміту G20, який пройде в Осаці 28-29 червня, міністри навколишнього середовища та енергетики "двадцятки" зустрілися в Каруїдзаві дляобговорення проблеми пластикового сміття в океані.

      На сьогодні багато країн повністю заборонили пластикові пакети. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав, що він хоче, щоб його країна очолила світові зусилля щодо зниження обсягів пластикового сміття, включаючи розробку біорозкладаних матеріалів і інші інновації.

      Згідно з новою рамковою програмою члени G20 будуть просувати всеосяжну концепцію "життєвого циклу" для запобігання й зниження викиду сміття в океани за допомогою різних заходів і міжнародного співробітництва. Вони також будуть обмінюватися передовим досвідом, просувати інновації та активніше використовувати науковий моніторинг та аналітичні методології. 

      Наскільки забруднений світовий океан?На сьогоднішній день рівень забруднення пластиковим сміттям світового океану катастрофічний. У водах нашої планети міститься понад 5,25 трильйона частинок сміття. Загальна маса пластику в океанах та морях становить близько 268 тисяч тонн.

      Найбільш забрудненою є північна частина Тихого океану. 60 відсотків усіх пластикових відходів у світі надходять тільки з п'яти країн: Китаю, Індонезії, Філіппін, В'єтнаму і Таїланду.


      Мапа забруднення світового океану пластиковим сміттям станом на 2017 рік

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      Теги: Новини політики
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