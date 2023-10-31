Країною ширяться тривоги: у кількох областях фіксують "Шахеди"

Станом на вечір 31 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повідомляють, що у повітряному просторі зафіксували "Шахеди".

Людей просять не нехтувати своєю безпекою та йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Де оголошена тривога

Станом на 20:30 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

Сумська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська.

Що відомо про загрозу

Телеграм-канали повідомили, що на Сумщині пролетів "Шахед". Окрім того, їхній звук чули й на Дніпропетровщині. Станом на 20:30 повідомили, що "Шахеди" рухаються у бік Кропивницького.

Тим часом Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння,

– мовиться у повідомленні.

Українцям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог атакує Україну не лише зброєю, але й фейками. Окрім того, не можна фотографувати або знімати на відео й публікувати у мережі роботу ППО або місця прильотів.

Деталі про нічну атаку

У ніч на 31 жовтня Росія вже атакувала Україну "Шахедами". У Повітряних силах ЗСУ розповіли про результат роботи.

"Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника", – мовиться у повідомленні.

Дрони окупанти направляли на Старокостянтинів. Там розташований військовий аеродром, який російські окупанти постійно намагаються уразити. На щастя, ворогу не вдається реалізувати свої цілі.

Окрім того, неспокійно було у Миколаївській області. Там окупанти атакували Х-59.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за всі свої терористичні злочинні дії.