Ігрові ноутбуки на 1,5 мільйона гривень: мерія Кременчука вляпалася у скандал через закупівлі

В Україні спалахнув черговий скандал з закупками. Цього разу у системі Prozorro розмістив низку оголошень виконком Кременчуцької міської ради. Зібралися купляти техніку.

Причому у примітках до замовлення вказали "Українська визвольна війна". Розповімо, що сталося та як на це відреагували у мерії Кременчука.

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Закупили ігрових ноутбуків на 1,5 мільйона

Власне, на сайті публічних закупівель zakupki.prom.ua йдеться про те, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області закупив ігрові ноутбуки. Мовиться про 15 пристроїв Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38), які разом оцінили у 1 486 080 гривень з ПДВ.



Договір свідчить про покупку ноутбуків на майже 1,5 мільйона гривень / Скриншот

Відомо, що придбали їх без електронної системи. Договір з ТОВ "Активбуд-М" укладали напряму. Він передбачав, що один пристрій обійдеться у 99 тисяч гривень. Варто розуміти, що у роздробі такі ноутбуки коштують 63 тисячі гривень, а отже за кожен могли переплатити близько 27 тисяч. Згодом в оновленій версії документа ноутбуки оцінюють у 69 тисяч за одиницю, що все одно на кілька тисяч більше, ніж на ринку.



У роздробі ці ноутбуки коштують 63 тисяч гривень, а не 69 / Скриншот

Але і це ще не все. У системі Prozorro виконком розмістив інші оголошення. У них купували техніку з приміткою "Українська визвольна війна". Усі покупки також укладали напряму без електронної системи.



Під замовленням стоїть плашка "Українська визвольна війна" / Скриншот

Мовиться, наприклад, про зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 1600. Її буцімто купили за 68 256 гривень. Натомість в офіціалів її оцінюють у 54 999 гривень. Звернімо увагу, що у виправленому договорі вже йдеться про ціну 56 880 гривень.

Також купували ще 5 зарядних станцій EcoFlow DELTA. У першій версії договору за них мали віддати 273 600 гривень або за 54 720 за одиницю. На офіційному сайті за неї просять від 37 999 гривень. В оновленій версії договору ціну скорегували до 45 600 гривень, що все одно більше.



Зарядні станції також закупили за завищеними цінами / Скриншот документа

Мер Кременчука все заперечує

Міський голова Кременчука Віталій Малецький взявся за спростування інформації. Він спробував пояснити, що ж відбулося.

Передовсім мер зауважив, що ноутбуки замовляли не для мерії, а для військових, за заявкою від них. Він нагадав, що міська влада постійно допомагає нашим захисникам, виконує їхні заявки щодо покупки необхідної техніки, обладнання й оснащення.

Нещодавно ми виконували замовлення на закупівлю ноутбуків, необхідних для роботи військових. Їх закупили за ринковою ціною 69 тисяч гривень, а не 99 і передали військовим (документ додається). Вони попросили купити їм ще одну партію,

– зазначив міський голова.

Але, як ми вже говорили, на ринку ці ноутбуки все одно коштують дешевше. І це без жодних акцій або іншого штибу пропозицій.

"Друге. Після підписання договору на придбання нової партії ноутбуків, ми виявили невідповідності в первинних документах: постачальник ТОВ "АКТИВБУД-М" допустив арифметичні помилки. Договір з цим постачальником було відразу розірвано. Це підтверджується листами від 11 та 14 серпня", – додав він.

Тож міський голова стверджує, що жодних переплат за ноутбуки не було. І що закупівлі ноутбуків за завищеними цінами – теж.



У мерії запевняють, що виявили арифметичні помилки / Скриншот

Знову ж таки, виникає багато питань. Договір уклали 3 серпня. І аж 14 серпня внесли зміни, пов'язані з буцімто арифметичними помилками. Себто знадобилося понад 10 днів, щоб виявити, що вказана вартість техніки не відповідає реальній ринковій?

Віталій Малецький переконує, що міська влада здійснює закупівлі відповідно до законодавства. Водночас ознайомлення з оновленим договором свідчить про те, що вартість техніки все одно вища, ніж ринкова.