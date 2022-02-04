У Кременчуці діти викрали та відігнали автомобіль
Джерело:Поліція Полтавщини
У Кременчуці, що на Полтавщині, хлопці 12 й 13 років викрали та відігнали автомобіль. Про зникнення машини вранці 3 лютого заявила 35-річна місцева жінка.
Вона розповіла, що припаркувала своє авто Volkswagen Touareg поблизу багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжний, а невідомі викрали його.
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Авто знайшли в гаражі
Оперативники досить швидко знайшли позашляховик. Автомобіль виявили в одному із гаражних кооперативів мікрорайону.
За кілька годин встановили причетних до викрадення. Ними виявилися двоє дітей. Тепер з хлопцями працюють слідчі та ювенальні поліцейські.
Як діти викрали машину
Встановили, що один з хлопців прийшов у гості до свого товариша. Він непомітно викрав ключі від машини його матері.
Коли стемніло, підліток разом із іншим знайомим сів в авто та відігнав його в гараж.
Чи можуть покарати дітей
Правоохоронці відкрили кримінальну справу про незаконне заволодіння транспортним засобом. Обставини з'ясовує слідство. Однак вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність – 14 років. Якщо дитина молодша, її дії все одно підлягають певній відповідальності.
Наприклад, суд можна піддати дитину примусовим заходам виховного характеру.
Діти викрали чуже авто / Фото Нацполіції