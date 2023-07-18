Намагався задушити: на Полтавщині чоловік посеред вулиці накинувся на дівчинку-підлітка

У Кременчуку невідомий напав на дівчинку-перехожу. Чоловік заявив, що у дитини в руках буцімто була вибухівка.

Напад стався близько о 13:00 18 липня. На щастя, чоловіка затримали небайдужі перехожі й передали його до рук правоохоронців.

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Чоловік намагався задушити дитину

Нападник намагався задушити перехожу дівчинку просто посеред вулиці. Інцидент стався поблизу зупинки для громадського транспорту, у районі Палацу культури кременчуцького автомобільного заводу.

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко в коментарі місцевим ЗМІ заявила, що постраждала перехожа дівчинка, приблизно 13 -14 років. Дитина заявила, що нападника не знає. Крім того, від дій нападника у дівчинки луснули капіляри в очах і пошкоджено палець.

Врятували від нападника дитину небайдужі перехожі. Вони затримали чоловіка й викликали на місце подій поліцію. Правоохоронці заявили, що нині переглядатимуть камери відеоспостереження, аби встановити усі деталі нападу.

Рідні постраждалої дівчинки вже написали заяву до поліції. Протягом доби правоохоронці мають надати кваліфікацію даній справі. Відомо, що нападнику 54 роки. Слідчі перевіряють інформацію щодо його психічного стану та з'ясовують, чи не був він раніше на обліку за станом здоров'я.

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