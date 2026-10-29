Дрон поцілив у багатоповерхівку в Кременчуці: є загиблі

У Кременчуці 29 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, є жертви і поранені.

Про влучання ворожого безпілотника в житловий масив спершу повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі масштаби руйнувань будівлі встановлюють фахівці.

Що відомо про наслідки удару

Унаслідок удару по Кременчуку значних пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджено та знищено вогнем припарковані автомобілі мешканців.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще 11 людей постраждали, серед них – троє дітей, зокрема шестирічна дівчинка.

Фахівці рятувальних та медичних служб уже перебувають на місці події, щоб надати термінову допомогу постраждалим і ліквідувати наслідки прильоту.

Наслідки удару по Кременчуку / Фото місцева влада

Нагадаємо, що Росія від самого ранку атакує Україну ударними дронами. Один із реактивних безпілотників влучив у залізничний вокзал у Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Наразі відомо про 13 загиблих і десяток поранених.

Шестеро людей у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків.

Смертельною виявилася атака російських БпЛА на Чернігів. Унаслідок влучання безпілотника в центр міста загинули дві людини, ще понад десяток осіб постраждали.