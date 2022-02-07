У Кременчуці спалахнула пожежа в багатоповерхівці: евакуювали десятки людей

У Кременчуці, що на Полтавщині, спалахнула пожежа в одній з квартир багатоповерхового будинку. Рятувальники евакуювали 20 людей.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося 7 лютого на вулиці Лесі Українки. Наразі тривають роботи для локалізації та ліквідації полум'я.

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Дістатися до епіцентру рятувальникам заважає велика кількість речей і сміття, зібраного у квартирі.

Евакуювали десятки людей

Співробітники ДСНС евакуювали з будівлі 20 людей. Серед них була пенсіонерка, яка проживала на сьомому поверсі. Жінка могла задихнутися, але її врятували та госпіталізували.

Варто зазначити, що станом на 09:30 немає жодної інформації щодо загиблих чи постраждалих осіб.



У Кременчуці сталася пожежа в багатоповерхівці / Фото пресслужба ГУ ДСНС Полтавщини

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