У Кременчуці кінь вкусив людину й помер: підозрюють сказ

12 січня 2023, 14:27
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Джерело:

"Трк Візит"

У Кременчуці кінь вкусив людину. Після цього тварина померла. Підозрюють, що у коня був сказ.

Ветеринари забрали біологічний матеріал в обласну лабораторію. Інцидент трапився в селищі Молодіжне, що в Кременчуці Полтавської області. 

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Що відомо про коня, який вкусив людину

Головний лікар Кременчуцької державної ветклініки Юрій Сливка розповів, що інцидент трапився 9 січня. 

Нам повідомили, що кінь наніс травму людині й вона потрапила у лікарню. Цей кінь здох,
– розповів лікар. 

Він також додав, що в стайні в Молодіжному живе ще 8 тварин. Проте запевнив, що в межах кілометра від приміщення немає ніяких організацій. За словами Юрія Сливки:

  • померлого та ще одного коня привезли з зони бойових дій з селища Васищеве, що на Харківщині;
  • ветеринари вже відібрали біологічний матеріал померлого коня та відправили в обласну лабораторію для дослідження;
  • потім в приміщенні провели дезінфекцію та інші необхідні заходи;
  • тіло загиблого коня спалили, а рештки закопали. 

"Інші тварини під наглядом. Їх прищепили від сказу", – розповів ветеринар. 

Станом на 11 січня за тваринами спостерігають, ніяких змін у їхній поведінці немає. Результатів лабораторного дослідження ще не було. 

Зверніть увагу! Сказ – це небезпечне вірусне захворювання теплокровних тварин та людини, яке спричиняє вірус. За даними Центру громадського здоров'я, воно швидко ушкоджує центральну нервову систему, розвивається смертельне запалення головного і спинного мозку.

Як вберегтись від сказу

  • Сказ часто переходить від людини до тварини через укус, подряпину, мікроушкодження шкіри чи потрапляння раніше зараженої збудником сказу слини на слизові оболонки.
  • При укусі тварини потрібно негайно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою чи іншими мийними засобами або дезінфектантами. Для цього підійде 70%-й спирт або 5%-й розчин йоду. Далі обов'язково потрібно звернутись до лікаря.
  • Сказу можна уникнути, якщо після ймовірного зараження, людина пройде курс антирабічних щеплень. 

Автор: Діана Квасневська