У Кременчуці кінь вкусив людину й помер: підозрюють сказ

У Кременчуці кінь вкусив людину. Після цього тварина померла. Підозрюють, що у коня був сказ.

Ветеринари забрали біологічний матеріал в обласну лабораторію. Інцидент трапився в селищі Молодіжне, що в Кременчуці Полтавської області.

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Що відомо про коня, який вкусив людину

Головний лікар Кременчуцької державної ветклініки Юрій Сливка розповів, що інцидент трапився 9 січня.

Нам повідомили, що кінь наніс травму людині й вона потрапила у лікарню. Цей кінь здох,

– розповів лікар.

Він також додав, що в стайні в Молодіжному живе ще 8 тварин. Проте запевнив, що в межах кілометра від приміщення немає ніяких організацій. За словами Юрія Сливки:

померлого та ще одного коня привезли з зони бойових дій з селища Васищеве, що на Харківщині;

ветеринари вже відібрали біологічний матеріал померлого коня та відправили в обласну лабораторію для дослідження;

потім в приміщенні провели дезінфекцію та інші необхідні заходи;

тіло загиблого коня спалили, а рештки закопали.

"Інші тварини під наглядом. Їх прищепили від сказу", – розповів ветеринар.

Станом на 11 січня за тваринами спостерігають, ніяких змін у їхній поведінці немає. Результатів лабораторного дослідження ще не було.

Як вберегтись від сказу

Сказ часто переходить від людини до тварини через укус, подряпину, мікроушкодження шкіри чи потрапляння раніше зараженої збудником сказу слини на слизові оболонки.

При укусі тварини потрібно негайно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою чи іншими мийними засобами або дезінфектантами. Для цього підійде 70%-й спирт або 5%-й розчин йоду. Далі обов'язково потрібно звернутись до лікаря.

Сказу можна уникнути, якщо після ймовірного зараження, людина пройде курс антирабічних щеплень.