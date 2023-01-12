У Кременчуці кінь вкусив людину й помер: підозрюють сказ
Джерело:"Трк Візит"
У Кременчуці кінь вкусив людину. Після цього тварина померла. Підозрюють, що у коня був сказ.
Ветеринари забрали біологічний матеріал в обласну лабораторію. Інцидент трапився в селищі Молодіжне, що в Кременчуці Полтавської області.
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Що відомо про коня, який вкусив людину
Головний лікар Кременчуцької державної ветклініки Юрій Сливка розповів, що інцидент трапився 9 січня.
Нам повідомили, що кінь наніс травму людині й вона потрапила у лікарню. Цей кінь здох,
– розповів лікар.
Він також додав, що в стайні в Молодіжному живе ще 8 тварин. Проте запевнив, що в межах кілометра від приміщення немає ніяких організацій. За словами Юрія Сливки:
- померлого та ще одного коня привезли з зони бойових дій з селища Васищеве, що на Харківщині;
- ветеринари вже відібрали біологічний матеріал померлого коня та відправили в обласну лабораторію для дослідження;
- потім в приміщенні провели дезінфекцію та інші необхідні заходи;
- тіло загиблого коня спалили, а рештки закопали.
"Інші тварини під наглядом. Їх прищепили від сказу", – розповів ветеринар.
Станом на 11 січня за тваринами спостерігають, ніяких змін у їхній поведінці немає. Результатів лабораторного дослідження ще не було.Зверніть увагу! Сказ – це небезпечне вірусне захворювання теплокровних тварин та людини, яке спричиняє вірус. За даними Центру громадського здоров'я, воно швидко ушкоджує центральну нервову систему, розвивається смертельне запалення головного і спинного мозку.
Як вберегтись від сказу
- Сказ часто переходить від людини до тварини через укус, подряпину, мікроушкодження шкіри чи потрапляння раніше зараженої збудником сказу слини на слизові оболонки.
- При укусі тварини потрібно негайно промити рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою чи іншими мийними засобами або дезінфектантами. Для цього підійде 70%-й спирт або 5%-й розчин йоду. Далі обов'язково потрібно звернутись до лікаря.
- Сказу можна уникнути, якщо після ймовірного зараження, людина пройде курс антирабічних щеплень.