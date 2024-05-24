Село залишиться без сполучення з суходолом: на Кременчуцькому водосховищі руйнується дамба

У Полтавській області на Кременчуцькому водосховищі руйнується захисна дамба. Це відбувається через високий рівень води у Дніпрі та російські обстріли.

На дамбі Кременчуцького водосховища утворилися аварійні ділянки, а одне із сіл взагалі може лишитися без сполучення із суходолом.

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Голова Градизької громади Мирослав Носа розповів, що протяжність дамби 13 кілометрів, із них близько двох – довжина аварійної ділянки.

Залізобетонна конструкція вже ламається і падає. Видно, що всі ці плити вже висять у повітрі, вся основа їхня вимита. Цього року вони всі впадуть, і, фактично, вода підійде впритул до дороги,

– каже він.

Небезпека для населення

Найближче до небезпечної зони розташовані села Мозоліївка й Шушваліка. Для села Шушваліка дамба взагалі є єдиним сполученням із суходолом.

Ні шкільний автобус, ні діти в школу, ні продукти, ні медицина, нічого. І в подальшому будуть підтоплюватися всі села, які розташовані по інший бік дамби – поля і села аж до Семенівської громади,

– попереджає голова громади.

Рівень води перевищує нормальний на пів метра, що спричиняє підвищене руйнування.

В чому причина

Підвищений рівень води у Кременчуцькому водосховищі пов’язаний із високою водністю Дніпра й Десни взимку та навесні, а також із російськими обстрілами.

Об’єднана енергетична система України працювала у надскладних умовах: руйнування високовольтних ліній електропередачі, розподільчих підстанцій, трансформаторів та основного обладнання гідроелектростанцій. Усі водосховища дніпровського каскаду були заповнені до проєктних рівнів із метою накопичення резерву аварійної потужності в умовах воєнного стану,

– повідомили в "Укргідроенерго".

Біля берегів Шушвалівки й Мозоліївки найбільша ширина водосховища – 28 кілометрів. Сильний розгін і висота хвиль впливають на берегову лінію й дамбу, однак знизити рівень води у Дніпрі поки немає змоги.

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Як вирішують ситуацію

Начальник Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ Олександр Бовсуновський розповів, що дамбу укріплюватимуть гірською масою.

Укріпленням берегової лінії займатиметься Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини. Нині відремонтували частину аварійної ділянки біля села Мозоліївка.

Високий рівень води заважає будівництву, взагалі при цьому рівні не можна проводити будівництво, адже ми маємо відсипати дамбу на поверхню, де немає води, щоб укласти берег, відсипати підніжжя із щебеню, тобто, не у воду сипати, а на суху поверхню,

– розповіла заступниця начальника Регіонального офісу водних ресурсів на Полтавщині Світлана Соколовська.

Роботу можна буде розпочати, коли водосховище буде спрацьоване – тобто не раніше жовтня.