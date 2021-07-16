Це величезний прорив для утвердження української, – Кремінь про нові норми мовного закону
Джерело:24 канал
В Україні набули чинності нові норми використання української мови. Це є величезним проривом для громадян, адже підтверджує, що державної мови стає більше.
Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. На його думку, українська мова повинна вийти з політичного поля й перебувати на рівні обов'язкового елементу конституційного ладу.
До теми Української буде більше: почали діяти нові норми мовного закону
Нові мовні норми є проривом
За словами Кременя, у січні 2021 року уся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Тоді дехто дуже хвилювався з приводу того, що це може розпалити міжнаціональну ворожнечу всередині країни, однак цього не сталося.Вже нові мовні норми є проривом для громадян, адже це підтверджує, що української мови стає більше у всіх сферах.
Це величезний прорив для утвердження української мови,
– наголосив мовний омбудсмен.
Дізнайтеся більше Українською мовою мають говорити всі жителі, але із задоволенням, – Ткаченко
Кремінь розповів про нові норми мовного закону: дивіться відео
Що цьому передувало
- Конституційний Суд 14 липня визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
- З 16 липня в Україні впровадили нові норми використання української. Державної мови побільшає у публічній сфері.
- Зокрема, це стосується культури й розваг, туризму, книговидавництва, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.