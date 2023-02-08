Максимальна ескалація, – Гайдай про ситуацію біля Кремінної

Росіяни 8 лютого намагаються прорвати українську оборону в Луганській області. Максимальна ескалація зараз – на Кремінському напрямку.

Там багато обстрілів, однак всі атаки ворога відбивають наші захисники. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Ще не анонсований наступ, – Гайдай пояснив, що означають атаки ворога з боку Кремінної

Як наступають окупанти біля Кремінної

Гайдай пояснив, що – це щоденні атаки невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Інколи вони наступають з підтримкою важкої техніки, зокрема, БТР та танками.

Крім того, росіяни намагаються прорвати нашу лінію оборони. Наступають загарбники і в Білогорівці. Цей район також перебуває під обстрілами.

Окупанти активізувались на Луганщині

Росіяни не покидають намірів захопити всю Донецьку та Луганську області. Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський зазначив, окупанти стягують серйозні сили для атаки на Східному напрямку. Зокрема, біля Сватового.

Фахівці з американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни можуть посилити наступ на Луганщині. Припускають, що загарбники знову хочуть йти на Харківщину.

До речі, напередодні Гайдай також зазначав, що росіяни постійно атакують в районі Кремінної. Однак це не новий повномасштабний наступ, про який пишуть в мережі. За словами глави ОВА, це розвідка боєм. Однак він запевнив, українські військові бачать всю мапу дій та резерви з боку росіян. Українські захисники володіють інформацією щодо маневрів ворога.