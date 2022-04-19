На Кремінній окупанти не зупинилися: за добу на Луганщині зруйновано 12 будинків

Російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру на Луганщині. В області ворог зруйнував 12 будівель.

Саме стільки пошкоджено або розвалено будинків за минулу добу, 18 квітня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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На знищенні інфраструктури в Кремінній росіяни не зупинилися – зруйновані ще шість будинків, по області – 12,

– зазначив посадовець.

За словами чільника ОВА, два будинки після прямих потраплянь російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум'ям – пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання.

Окупанти свідомо гатять по житлових будинках

Сергій Гайдай вказав, що окупанти стріляють по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди. У Рубіжному – поцілили в квартиру. Власника житла врятували – у нього чисельні осколкові поранення.

Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки. Три – у Лисичанську,

– продовжив він.

Посадовець додав, що поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапило автор. Рятувальники змогли вчасно його відбуксувати у безпечне місце та евакуювати людей.



На Луганщині окупанти зруйнували житлові будинки / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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