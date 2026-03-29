Уже були натяки: експрацівник СБУ сказав, що може запустити бунт у Росії

У Росії дедалі більше наростає роздратування через відключення мобільного інтернету і збої зі зв'язком, які влада пояснює захистом від дронів. Найгостріше це б'є по великих містах, де перестають нормально працювати платежі, таксі, доставка й інші звичні сервіси.

Колишній працівник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що це невдоволення поки не стало антивоєнним протестом. На його думку, серйозний внутрішній вибух у Росії може початися не з політики, а з побутової чи соціальної кризи, яка раптом вийде з-під контролю влади.

Дивіться також Росія планувала стратегічні операції на 8 напрямках фронту: генерал сказав, що пішло не так

Чому протести в Росії не стають антивоєнними?

Нинішнє роздратування в Росії справді росте, але воно поки не переходить у політичний протест. Люди скаржаться на вимкнений інтернет, збої з оплатами, непрацюючі таксі й доставку, бо це б'є по їхньому щоденному комфорту і бізнесу. Водночас це невдоволення не перетворюється на вимогу зупинити війну, бо для більшості росіян головне зараз повернути звичні сервіси, а не ставити під сумнів дії влади.

Вони дійсно виступають за повернення інтернету. Навіть білі списки їх влаштовують. Тобто білі списки – це те, куди ти можеш зайти: сайт прогнозу погоди, банківський додаток, якісь державні установи. І в принципі все. Тому говорити про антивоєнну риторику поки що, мені здається, дуже передчасно,

– сказав Ступак.

Він наголосив, що росіяни добре розуміють межу, за яку для них небезпечно заходити. Одне діло вимагати повернути інтернет і не заважати працювати, а зовсім інше – додати до цього політичні гасла. У такому разі, за його словами, люди вже ризикують отримати не адміністративне покарання, а кримінальні справи за "екстремізм", "тероризм" чи "сприяння іноземним спецслужбам".

Ці люди, які невдоволені відключенням інтернету, не протестують за завершення війни в Україні. Вони кажуть: "Ми тут за інтернет, ви нам його поверніть, а все решта нас не цікавить". Бо якщо ти додаєш до своїх протестів ще політичну складову, то точно адмінштрафом ти не обмежишся,

– наголосив колишній працівник СБУ.

Ступак додав, що падіння рейтингів Путіна і загальне соціальне невдоволення в Росії вже помітні, але цього поки недостатньо для справжнього вибуху.

Що може запустити бунт у Росії?

В заборонених у Росії соцмережах ширяться заклики вийти 29 числа в центри своїх міст нібито просто "погуляти". Частина таких дописів подається з іронією: мовляв, люди вийдуть на пів години, а потім ще на два тижні опиняться в СІЗО. Водночас навіть на тлі таких сигналів зарано говорити про сформований антипутінський рух. Опитування в Росії, якщо їм вірити, уже показують падіння рейтингів Володимира Путіна, прем'єра і "Єдиної Росії", але це соціальне невдоволення поки не перетворюється на щось більше.

До слова: у Росії зафіксували найнижчий рівень довіри до Володимира Путіна з початку повномасштабної війни проти України. За даними, на які посилається Bloomberg, частка тих, хто довіряє йому, знизилася приблизно до 75%, а рівень недовіри та несхвалення його діяльності зріс до найвищих показників за весь час війни. Це пов'язують із затяжною війною, втомою суспільства та погіршенням економічної ситуації.

Ступак вважає, що в Росії поштовхом до великої внутрішньої кризи може стати не політичне гасло, а подія, яка спершу виглядатиме локальною і побутовою. Саме такі історії інколи чіпляють людей сильніше, ніж абстрактні розмови про владу, і вже потім починають розростатися в ширший конфлікт.

Щоб щось відбулося, масові протести, які могли б привести до повалення влади або хоча б до спроби людей протистояти свавіллю, має статися щось не пов'язане з політикою або дуже стороннє,

– пояснив Ступак.

Як приклад він навів Румунію 1989 року, де все почалося з конфлікту навколо виселення священника, а закінчилося падінням режиму Чаушеску. Другий приклад – Сирія, де, за його словами, вибух пішов від історії зі школярами, написом на стіні і жорсткою реакцією силовиків. Обидва випадки для нього показові тим, що велика криза починалася не з абстрактних політичних гасел, а з конкретної події, яка раптом чіпляла дуже багатьох.

Якщо в Росії щось відбудеться, то воно повинно відбутися десь на периферії. Як на мене, історія про забій худоби в Новосибірську дійсно проглядалася як щось таке, що може акумулювати людей навколо цієї проблеми,

– сказав колишній працівник СБУ.

Для російської влади небезпечні не лише самі удари чи локальні скандали, а те, що такі історії вже розходяться по країні й чіпляють дуже різні середовища.

До уваги! У Новосибірській області спалахнув скандал через масове знищення худоби в селах. Місцеві жителі кажуть, що тварин забирали й спалювали без зрозумілих документів і пояснень, а чиновники уникають прямих відповідей. Олександр Демченко припустив, що за цією історією може стояти не лише офіційно заявлена причина, а й боротьба за ринок або інші приховані мотиви.

Йдеться і про людей у тилу, які бачать безлад навколо себе, і про тих росіян, які воюють проти України, але водночас дивляться, що відбувається вдома. Коли такі настрої починають накладатися одне на одне, у Кремля стає менше можливостей просто заглушити все пропагандою.

Я бачив дописи і відеоролики від російських вояків на українських фронтах з такою позицією: "Доколє? Що ж там відбувається? Ми тут воюємо, а там в тилах таке неподобство",

– сказав Ступак.

Це ще не означає, що в Росії вже почався відкритий бунт. Але що більше таких історій накопичується в різних точках, то важче владі робити вигляд, що все під контролем. Небезпека для Кремля може прийти не з одного великого політичного протесту, а з кількох криз одразу, які почнуть зшиватися між собою.

