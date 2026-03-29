Уже були натяки: експрацівник СБУ сказав, що може запустити бунт у Росії
- У Росії зростає невдоволення через проблеми зі зв'язком, які влада пояснює захистом від дронів.
- Іван Ступак вважає, що внутрішній вибух у Росії може початися через соціальну кризу, а не політичні причини.
У Росії дедалі більше наростає роздратування через відключення мобільного інтернету і збої зі зв'язком, які влада пояснює захистом від дронів. Найгостріше це б'є по великих містах, де перестають нормально працювати платежі, таксі, доставка й інші звичні сервіси.
Колишній працівник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що це невдоволення поки не стало антивоєнним протестом. На його думку, серйозний внутрішній вибух у Росії може початися не з політики, а з побутової чи соціальної кризи, яка раптом вийде з-під контролю влади.
Чому протести в Росії не стають антивоєнними?
Нинішнє роздратування в Росії справді росте, але воно поки не переходить у політичний протест. Люди скаржаться на вимкнений інтернет, збої з оплатами, непрацюючі таксі й доставку, бо це б'є по їхньому щоденному комфорту і бізнесу. Водночас це невдоволення не перетворюється на вимогу зупинити війну, бо для більшості росіян головне зараз повернути звичні сервіси, а не ставити під сумнів дії влади.
Вони дійсно виступають за повернення інтернету. Навіть білі списки їх влаштовують. Тобто білі списки – це те, куди ти можеш зайти: сайт прогнозу погоди, банківський додаток, якісь державні установи. І в принципі все. Тому говорити про антивоєнну риторику поки що, мені здається, дуже передчасно,
– сказав Ступак.
Він наголосив, що росіяни добре розуміють межу, за яку для них небезпечно заходити. Одне діло вимагати повернути інтернет і не заважати працювати, а зовсім інше – додати до цього політичні гасла. У такому разі, за його словами, люди вже ризикують отримати не адміністративне покарання, а кримінальні справи за "екстремізм", "тероризм" чи "сприяння іноземним спецслужбам".
Ці люди, які невдоволені відключенням інтернету, не протестують за завершення війни в Україні. Вони кажуть: "Ми тут за інтернет, ви нам його поверніть, а все решта нас не цікавить". Бо якщо ти додаєш до своїх протестів ще політичну складову, то точно адмінштрафом ти не обмежишся,
– наголосив колишній працівник СБУ.
Ступак додав, що падіння рейтингів Путіна і загальне соціальне невдоволення в Росії вже помітні, але цього поки недостатньо для справжнього вибуху.
Що може запустити бунт у Росії?
В заборонених у Росії соцмережах ширяться заклики вийти 29 числа в центри своїх міст нібито просто "погуляти". Частина таких дописів подається з іронією: мовляв, люди вийдуть на пів години, а потім ще на два тижні опиняться в СІЗО. Водночас навіть на тлі таких сигналів зарано говорити про сформований антипутінський рух. Опитування в Росії, якщо їм вірити, уже показують падіння рейтингів Володимира Путіна, прем'єра і "Єдиної Росії", але це соціальне невдоволення поки не перетворюється на щось більше.
До слова: у Росії зафіксували найнижчий рівень довіри до Володимира Путіна з початку повномасштабної війни проти України. За даними, на які посилається Bloomberg, частка тих, хто довіряє йому, знизилася приблизно до 75%, а рівень недовіри та несхвалення його діяльності зріс до найвищих показників за весь час війни. Це пов'язують із затяжною війною, втомою суспільства та погіршенням економічної ситуації.
Ступак вважає, що в Росії поштовхом до великої внутрішньої кризи може стати не політичне гасло, а подія, яка спершу виглядатиме локальною і побутовою. Саме такі історії інколи чіпляють людей сильніше, ніж абстрактні розмови про владу, і вже потім починають розростатися в ширший конфлікт.
Щоб щось відбулося, масові протести, які могли б привести до повалення влади або хоча б до спроби людей протистояти свавіллю, має статися щось не пов'язане з політикою або дуже стороннє,
– пояснив Ступак.
Як приклад він навів Румунію 1989 року, де все почалося з конфлікту навколо виселення священника, а закінчилося падінням режиму Чаушеску. Другий приклад – Сирія, де, за його словами, вибух пішов від історії зі школярами, написом на стіні і жорсткою реакцією силовиків. Обидва випадки для нього показові тим, що велика криза починалася не з абстрактних політичних гасел, а з конкретної події, яка раптом чіпляла дуже багатьох.
Якщо в Росії щось відбудеться, то воно повинно відбутися десь на периферії. Як на мене, історія про забій худоби в Новосибірську дійсно проглядалася як щось таке, що може акумулювати людей навколо цієї проблеми,
– сказав колишній працівник СБУ.
Для російської влади небезпечні не лише самі удари чи локальні скандали, а те, що такі історії вже розходяться по країні й чіпляють дуже різні середовища.
До уваги! У Новосибірській області спалахнув скандал через масове знищення худоби в селах. Місцеві жителі кажуть, що тварин забирали й спалювали без зрозумілих документів і пояснень, а чиновники уникають прямих відповідей. Олександр Демченко припустив, що за цією історією може стояти не лише офіційно заявлена причина, а й боротьба за ринок або інші приховані мотиви.
Йдеться і про людей у тилу, які бачать безлад навколо себе, і про тих росіян, які воюють проти України, але водночас дивляться, що відбувається вдома. Коли такі настрої починають накладатися одне на одне, у Кремля стає менше можливостей просто заглушити все пропагандою.
Я бачив дописи і відеоролики від російських вояків на українських фронтах з такою позицією: "Доколє? Що ж там відбувається? Ми тут воюємо, а там в тилах таке неподобство",
– сказав Ступак.
Це ще не означає, що в Росії вже почався відкритий бунт. Але що більше таких історій накопичується в різних точках, то важче владі робити вигляд, що все під контролем. Небезпека для Кремля може прийти не з одного великого політичного протесту, а з кількох криз одразу, які почнуть зшиватися між собою.
Що відомо про зростання невдоволення в Росії?
- У Кремлі заявили, що обмеження доступу до інтернету триватимуть стільки, скільки влада вважатиме за потрібне. Проблеми з мобільним зв'язком уже фіксують у 62 регіонах, а в 58 суб'єктах федерації діє система "білих списків", коли стабільно працюють лише дозволені державою ресурси. Лише в Москві збитки за перші п'ять днів обмежень оцінили в 3 – 5 мільярдів рублів.
- У великих містах Росії перебої з мобільним інтернетом уже б'ють по щоденному життю. Люди не можуть нормально викликати таксі, користуватися звичними сервісами, оплачувати покупки чи швидко зняти готівку. Михайло Шейтельман каже, що для мешканців мегаполісів це стало ударом по звичному комфорту, який влада довго подавала як головну ознаку стабільності.
- Фермери в Новосибірську записали звернення до російських військових із закликом повертатися та виступати проти кремлівського режиму. Демченко вважає, що повернення військових із фронту без обіцяних грошей, статусу і нормального майбутнього може стати для Росії великою внутрішньою проблемою.