Путін боїться дружин мобілізованих: в ISW кажуть, що Кремль тригерить досвід СРСР

3 лютого у центрі Москви дружини солдатів, яких Кремль відправив на війну в Україну, вкотре провели акцію протесту із закликом повернути їхніх чоловіків додому. Під час заходу російські силовики затримували і заштовхували в автозаки журналістів, які намагалися висвітлювати цю подію.

Учасниці громадського руху "Шлях додому" зібралися вчора на Манежній площі на "честь" 500-го дня з моменту оголошення Путіним часткової мобілізації. Цей інцидент стривожив Кремль. В Інституті вивчення війни пояснили, чому.

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Що відбулося

Офіційним російським ЗМІ заборонили показувати акцію дружин мобілізованих. Натомість опозиційні медіа детально висвітлювали цю подію. За їхніми даними, на площі зібралося майже 200 осіб. На заході також були присутні силовики. Жінок – мітингувальниць вони не чіпали. Водночас поліція затримала 27 осіб, більшість з яких були російськими та іноземними журналістами.

Відомо, що пізніше їх всіх відпустили. Крім того, дружини мобілізованих влаштували протест біля відділку міліції за звільнення всіх затриманих. Ба більше, потім правоохоронці дозволили учасницям руху "Шлях додому" піти до передвиборчого штабу Путіна та написати від руки звернення до російського диктатора з проханням повернути мобілізованих додому. Щоправда, зайти всередину дозволили невеликій кількості демонстрантів. Представників ЗМІ не пустили.

В Інституті вивчення війни проаналізували таку поведінку посіпак Кремля. Там вважають, що силовики навмисно затримували не протестувальників, а журналістів. По-перше, вони хотіли перешкодити масовому висвітленню акції, а по-друге запобігти перетворенню членів організації "Шлях додому" на "мучеників" в інформаційному просторі через їх арешти.

Експерти припускають, що російська влада заздалегідь вдається до так званої цензури та дискредитації громадських рухів родичів російських солдатів, аби уникнути повторення неприємного досвіду СРСР наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років. Так, рупор Кремля Соловйов, коментуючи акцію 3 лютого, розкритикував жінок. Він сказав, що, мовляв, вони лише – дружини мобілізованих, а не матері, а тому не мають право виступати від імені солдатів із передової. У такий спосіб він натякнув на Комітет солдатських матерів, від спогадів про який у Кремля досі мороз по шкірі.

: Комітет солдатських матерів був заснований у 1989 році та виступав за краще ставлення до радянських призовників, які терпіли низький рівень життя та насильство — особливо страждали від дідівщини, фізичного та сексуального насильства. Організація також закликала до більшої прозорості в радянській армії, особливо щодо визнання смертей у війнах в Афганістані та Чечні. Рух матерів використовував публічні демонстрації горя та інші тактики тиску на радянських чиновників, аби вони розкрили кількість смертей солдатів у мирних час, що перевищувала втрати в Афганістані. Комітет був настільки ефективним, що змусив радянську армію здійснити кардинальні зміни в 1990-х роках, зокрема звільнити та притягнути до відповідальності корумпованих військових командирів і чиновників у військовій прокуратурі.

На сьогодні кремлівська рада намагається заборонити громадські рухи родичів мобілізованих. Так, наприклад, вона змусила припинити існування Раду матерів, засновану восени 2022 року, визнавши її іноземним агентом.

Крім того, пропагандисти поширюють дезінформацію, що начебто організацією "Шлях додому" керують українські спецагенти.