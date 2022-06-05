Кремль до 10 червня наказав захопити Сєвєродонецьк або перерізати "трасу життя", – Гайдай

Російське командування отримало задачу до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він констатував, що саме тому російські окупанти кинули всі свої сили на Луганщину.

Важливо Сєвєродонецьк поділений навпіл, окупанти зазнали великих втрат, 8 з них взяли у полон, – Гайдай

Гайдай додав, що ще донедавна росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ змогли відкинути їх. Зараз місто поділено навпіл.

Також глава Луганської ОВА розповів, що:

окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні опинились вісім росіян;

усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут;

вночі близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Що таке "траса життя"

Ще наприкінці травня голова Луганської військової обласної адміністрації спростував інформацію про те, що трасу Лисичанськ-Бахмут нібито перекрили російські війська.

Луганщина не відрізана! Траса Лисичанськ – Бахмут не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є,

– сказав раніше Гайдай.

ЗСУ успішно стримують російські атаки

Фахівці з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Наші бійці вже декілька днів відбивають наступи Росії на Сєвєродонецьк. За даними експертів з ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку та вдало обороняють західний берег Сіверського Дінця.

Водночас ще 3 червня українські захисники відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджають просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Росія не захопить Луганську область

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 3 червня не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії про те, що російські війська захоплять решту 10% області протягом наступних двох тижнів, стверджуючи, що українські сили мають достатньо підкріплень та техніки для подальших контратак і захисту своїх позицій.

Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, дозволяючи українським захисникам завдати значних втрат нічого не підозрюючим кадировським підрозділам.

Варте вашої уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: дивіться відео