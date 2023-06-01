Кадиров хоче почати "активну бойову діяльність" на Донбасі, проте боїться: аналіз ISW

Ймовірно, Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" на кадировців. Однак сам Рамзан Кадиров побоюється цього.

Про це мовиться в аналізі фахівців Інституту вивчення війни. Там припускають, що Кадиров не поспішає залучати свої війська до наступальних дій в Україні, попри ультранаціоналістичні заяви.

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ISW також спостерігала за силами Кадирова, які діяли як поліцейські сили в тилу на Півдні України. Сам Кадиров також стверджував, що станом на 8 травня в Чечні перебувало 3300 військовослужбовців полку "Північ-Ахмат"

Кадиров, можливо, консервував свої сили замість того, щоб відправити їх на фронт. Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті може свідчити про те, що Кадиров не поспішає залучати свої війська до наступальних дій в Україні,

– мовиться у звіті ISW.

Кадирівців вже перекинули на Мар'їнський напрямок

Аналітики вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області. Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

Кадиров додав, що чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька. Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Також аналітики додають: якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

Зауважимо, що раніше Кадиров розсмішив мережу черговою заявою. Цього разу він погрожував Києву, роблячи це верхи на танку Т-72. Мовляв, то значно краща машина, ніж оці ваші американські Abrams. Але такі заяви так званого глави Чечні лише курям на сміх.