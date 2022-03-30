Кремль фактично визнав втрату ініціативи в Україні, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Британії
Через невдачі у боях окупанти не досягли мети та не оточили Київ. А так званим "відведенням" Росія фактично визнала втрату ініціативи в Україні.
Відповідну інформацію повідомили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки. Про це відомство написало 29 березня – на 34 день війни, яку Росія почала проти України.
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Росія не оточила Київ та фактично визнала втрату ініціативи
Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досягнув мети й оточити Київ не вдалося,
– повідомила британська розвідка.
Додали також, що про визнання Кремлем втрати ініціативи у регіоні можуть свідчити:
- заяви окупантів про "зниження активності" довкола столиці;
- повідомлення про так зване "відведення деяких російських підрозділів".
Розвідка Великої Британії припустила, що, ймовірно, Москва тепер намагатиметься перевести сили з Півночі України, щоб наступати у Донецькій та Луганській областях.Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ заявили, що так зване відведення військ" Росії, ймовірно, є ротацією та введенням в оману. Тобто окупанти хочуть створити хибну уяву, мовляв, вони відмовились оточити Київ.
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