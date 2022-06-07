Кремль гарячково намагається відновити боєздатність армії в Україні

Росіяни гарячково роблять спроби відновити боєздатність своїх підрозділів в Україні шляхом зняття з консервації радянської техніки.

Основне навантаження на компенсацію втрат у техніці зараз лягло на центри забезпечення мобілізаційного розгортання Центрального ВО, а саме 295 ЦОМР в Омську та 297 ЦОМР в Абакані.

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Майже 600 одиниць техніки

Автобронетанкова служба Західного ВО протягом двох тижнів зняла з довгострокового зберігання 585 одиниць техніки.

Крім техніки в зону бойових дій відправляється велика кількість боєприпасів усіх типів та калібрів. Примітно те, що приблизно 20 – 30% від боєприпасів, що надсилаються, знятих зі зберігання, непридатні до застосування через незадовільне зберігання та стан.

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Браковані боєприпаси

Зокрема, в ешелоні з військовою технікою та боєприпасами, що йшов через залізничну станцію Чебаркуль у Челябінській області, у восьми критих вагонах з боєприпасами візуально спостерігалися снаряди, критично пошкоджені корозійними явищами.

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