Кремль створив "фабрику пропагандистів": як Росія готує кадри для RT та окупованих територій

У Росії діє спеціальна програма підготовки медійників, які згодом працюють у провладних ЗМІ та поширюють кремлівські наративи. Її діяльність виходить далеко за межі Росії, а до навчання залучають навіть дітей з окупованих українських територій.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Як Кремль готує пропагандистів?

Програму "Майстерня" запустили у 2021 році за ініціативи заступника керівника адміністрації Володимира Путіна Сергія Кирієнка. Вона готує блогерів, керівників медіа та організаторів інформаційних кампаній. Через кремлівську програму "Майстерня" пройшли понад 1700 учасників із 16 країн, як стверджують її організатори.

Серед тих, хто бере участь у навчанні, – російські пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян. Учасникам також відкривають можливості для отримання грантів і працевлаштування у провладних медіа.

Керівник програми називає Путіна "базовим замовником" їхньої роботи.

Випускники формують мережу для поширення узгоджених інформаційних повідомлень. Зокрема, співзасновниця проєкту Юлія Аблец розповідала, що під час заколоту Євгена Пригожина учасники отримували установки та поширювали їх через власні канали, адаптуючи до різних аудиторій.

Як до пропагандистської мережі залучають українців?

За твердженням організаторів, програму пройшли 123 учасники з тимчасово окупованих територій України.

Крім того, росіяни створили медіатабір поблизу Маріуполя та медіацентр у самому місті, залучаючи до своїх проєктів школярів.

Учасників освітніх програм відправляли на стажування до російських медіа, зокрема ТАСС, Mash і "Комсомольской правды".

Водночас випускники "Майстерні" працюють і на закордонну аудиторію. Зокрема, Кристель Неан та Вікторія Смородіна заснували агентство International Reporters, а Андреа Лучіді очолив його італійську редакцію.

За даними розслідування, це агентство поширює матеріали, які заперечують російський авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі.

Звідки надходять гроші на підготовку пропагандистів?

За 2024 – 2025 роки програма отримала близько 121 мільйона рублів цільових внесків. Водночас інформацію про донорів і конкретні витрати організатори не розкрили.

За їхніми ж даними, протягом перших двох років роботи випускники "Майстерні" здобули перемоги приблизно у 100 грантових конкурсах.

Таким чином, як свідчить розслідування, Кремль вибудовує мережу підготовлених медійників, яка охоплює російські провладні ЗМІ, окуповані території України та закордонні інформаційні майданчики.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Ілля Давлятчин розповів 24 Каналу про падіння довіри до кремлівської пропаганди. За його словами, росіяни дедалі менше довіряють пропагандистським медіа, а рейтинги передач Володимира Соловйова суттєво впали.