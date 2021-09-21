Кремль хоче примусити росіян "полюбить родину"

В Росії затвердили план щодо добровільного переселення на батьківщину. Зокрема мовиться про тих, хто, перехрестившись, виїхав світ-заочі в надії, що їх більше ніхто і ніколи не знайде.

Можна було б навіть подумати, що Москва почала переживати за своїх людей. Зокрема де вони, чи не голодні і одягнуті.

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Водночас документ з планом повернення міститься у держпрограмі "Забезпечення громадського порядку та протидію злочинності".

Виникає логічне запитання, для чого саме їх хочуть повернути – щоб вговорити, що вдома краще, чи щоб засудити? Бо "родину предавать" нікому не дозволено.

Можете, звісно, нагадати справи 2-річної давності про те, що Президент України Володимир Зеленський теж не був оригінальним. І також, коли виголошував інавгураційну промову, звав наших іммігрантів додому.

"Я звертаюсь до всіх українців на планеті – ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну, незалежну Україну, я з радістю надам українське громадянство.

Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть нам свої знання, досвід і ментальні цінності", – наголоси Зеленський.



Зеленський звав іммігрантів додому / Фото пресслужби Офісу Президента

Україна – не Росія

Я сама про це добре пам'ятаю і про ті гроші, які їм пропонували на відкриття власної справи тут, на батьківщині. Також пам'ятаю, що Україна – не Росія. Бо в Росії на таку гостинну зустріч годі і сподіватись.

Там ніхто не чекатиме, поки ви одумаєтесь. Там вас примусять "родину любить".

Згідно з тим планом, до 2030 року "за поребрик" розраховують повернути не менше, ніж пів мільйона громадян. Займатимуться цим виїзні групи від:

міністерства закордонних справ;

міністерства внутрішніх справ.

Планують, що співробітники їздитимуть за кордон і переконуватимуть земляків переїхати назад в Росію. Також в обов'язки тимчасових груп входитиме інформування емігрантів про те, як в Росії "жить хорошо" а за кордоном – "плохо".

Змусити бути патріотом, змусити пишатися своєю країною – неможливо, це повинно бути у крові. На жаль, це природне бажання – бути частиною держави, її історії, продовжувати цю сторію. На це намагаються активно вплинути наші західні колеги. Сергій Лавров міністр закордонних справ Росії

Якщо з цим усім все більш-менш зрозуміло, то запитання без відповіді поки залишається одне – для чого? В Росії про це, звісно, не говорять. Тож все, що нам залишається, це здогадуватися.

В Росії не вистачає робочих рук

За даними Світового банку, станом на 2017 рік, понад 10,5 мільйонів громадян покинули Росію для роботи за кордоном. У відносному вираженні втрати становлять 7,5% населення.

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Згадаємо про COVID-19 і поглянемо на ту кількість людей, яку Росія втратила безповоротно. Мовиться про 194 тисячі людей (а це лише офіційні дані). Додайте до цього населення, яке старіє, і малу народжуваність. Відтак маємо відповідь – робочих рук в Росії не вистачає.

Водночас витрачати навіть на таку амбітну мету Росія багато не планує. Кажуть, що частково компенсують витрати на переїзд тим, хто вирішить повернутися і нададуть якісь пільги. Але які і на що – відомо одному Лаврову.

Сама ідея повернення мігрантів назад теж не нова. В середині 1990-х років Москва через посольства в Ризі та Таллінні вже пробувала переконати жителів Латвії і Естонії, які замість паспорта Росії отримали "паспорт негромадянина", переїхати назад в Росію на постійне проживання.

З того, як зрозуміло, нічого не вийшло. Відтоді таких спроб – вговорити колишніх росіян повернутися на історичну батьківщину – була не одна, і не дві.

Щоправда, переконати їх найбільше намагалися тим, що Росія хороша хоча б тому, що вона повернулася спиною до комунізму.

Водночас окремі "недоліки", наприклад, війна на Північному Кавказі, у Грузії, в Україні, суд над Ходорковським та Навальним, вбивства Немцова та необмежений вплив спецслужб і цензури в ЗМІ – це те несуттєве, на що взагалі не треба звертати увагу.

Ще цікаво, чи потрапить під цю програму повернення донька давньої коханки Лаврова – його неофіційна падчерка Поліна. У 2020 році дівчина опублікувала у своєму інстаграмі радісне відео з підписом: "Нарешті я більше не нелегальна емігрантка". Також поставила хештег "Спасибі міністерству внутрішніх справ Великої Британії".



Коханка Лаврова може потрапити у програму / Колаж 24 каналу

Знаєте, як їй це вдалося? Все просто – дівчинка у 21 рік назбирала собі на квартиру в Лондоні – 5 мільйонів доларів. Чомусь я впевнена, що любить Поліна і дорогі люксові авто, як і її мама. Розслідувачі, окрім квартир, виявили у Полякової автопарк люксових автомобілів. Їй належать:

2 Mercedes-Benz;

Porsche Panamera;

Bentley.

Остання марка автомобіля нагадала розмову Лаврова та Бориса Джонсона кількарічної давнини.

Попри всі труднощі, про які ви справедливо сказали, є ознаки економічного прогресу. Мені приємно сказати, що ми збільшили постачання британських чипсів в Росію. Здається, 300 Bentley продали в Росії. Це – знак прогресу. Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії

Мабуть, після того Лавров і вмовив свою цивільну дружину продати автомобіль. Водночас підтвердити цю думку не можна. Розслідувачі з "Фонду Навального" спробували копнути глибше, але так і не змогли.

Роскомнадзор заблокував доступ до сайту російського опозиціонера, за рішенням генпрокуратури. Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян визнали в Росії іноагентами.

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Тих, хто живуть в Європі – кличуть назад, а тих, хто народився і живе в Росії – визнають іноземними агентами впливу. Така сучасна Росія.

Це "страна контрастов и парадоксов", де дурість жодним чином не хоче ладнати з розумом, а бідність продовжує вірити в те, що прийде час і на їхні вулиці перекинеться інкасаторська машина. Тому знову і знову голосує на виборах за "Єдину Росію" і ЛДПР.