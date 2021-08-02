Кремль хоче змусити Київ провести переговори зі своїм мавпятником

Їм все так само сниться Лондон і Рейк'явік... Або "домовляймось, інакше я за себе не ручаюся..." Далі читайте російською.

По сообщению ресурса DonPress, дрессированная кремлевская главАбизяНа оккупированной части Донецкой области Украины на днях, бормоча свою очередную бредятину неким неназванным "представителям российских СМИ"... заявил буквально следующее:

Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода... (с).…

Не пропустите Пушилин строит из себя великого полководца

А еще это можно сравнить со сводками:

в которых замелькали орковские 152-мм и 122-мм САУ и буксируемая арта в районе Горловки и Донецких пригородов;

опять стали отмечаться комплексы РЭБ и участившиеся полеты БПЛА типа "Орлан-10";

и поехали через Краснодон опять КамАЗы и ББМ орков в сторону Луганска... в ощутимых количествах…

Расклад как геополитический с активизировавшейся "формулой Штайнмайера", так и внутриполитический с обострившейся возней наших политолигархов, нынче такой, что "надавить на Украину" при помощи очередного замеса на Донбассе оркам очень удобно…

Новое руководство ВСУ... пока только вникает… СБУ, МВД, НАБУ и прочие ГБРы не то ловят, не то укрывают Чауса… Президент... "где-то на отдыхе"… Парламент до сентября на каникулах… И опять-таки... 30 лет нашей Независимости, предстоящий визит Зеленского в США и... Крымская платформа… в самый раз, "напомнить и поздравить".

Маленькая победа на Донбассе... Кремлю перед выборами в Думу... в этом отношении тоже, лишней не будет… Думаю, этот донецкий примат с погонялом "Пушилин" совсем не случайно начал грезить о неких "контрнаступлениях", в контексте "мирного урегулирования конфликта"…

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В Кремле явно готовят информационную почву для силового принуждения Киева к прямым переговорам со своим обезьянником, который они развели на Донбассе…

В этом отношении лучшего способа нежели очередная эскалация с пальбой и кровью... трудно себе представить… Фактически, август становится некой "точкой бифуркации", так сказать "критическим моментом", когда одним "изящным движением" можно нанести Украине очень болезненный удар... сразу во многих сферах. Начиная с информационной, заканчивая внешнеполитической и военной…

Учитывая нынешнюю стратегию нашей власти под названием "мир любой ценой"... на ее быстрый и эффективный ответ и реакцию в случае внезапной и резкой эскалации боевых действий на Донбассе... можно даже не рассчитывать… Тем более, что организовать какую-нибудь провокацию "по вине Украины" на Донбассе с "ответным контрнаступлением", орки могут даже не вспотев…

Хотя, конечно, генерал Залужный… образно говоря, сначала может въеб*ть, а потом докладывать... Тем более, что под боком у него в "первых замах" генерал Мойсюк, который в 2014-м именно так и командовал своим десантным батальоном…

И тогда, весь "задуманный план" в Кремле не менее внезапно может закончиться освобождением, например, Горловки или Докучаевска...