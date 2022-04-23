"На Кремль може впасти бомба": чому ймовірність застосування ядерної зброї мала

Використання зброї масового ураження Росією зняло б усі обмеження перед Заходом. Мовиться про застосування як хімічної, так і ядерної зброї.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він не виключає можливості використання Росією хімзброї.

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Фейгін нагадав, що Росія брала на себе зобов'язання не лише не використовувати ядерну зброю, але й не погрожувати нею. Тож, вони вже порушили чергову Конвенцію.

Якби Росія застосувала ядерну тактичну зброю, на Кремль могла б впасти бомба. Якщо вони готові цим ризикувати – можуть спробувати,

– зазначив Фейгін.

Зауважимо, що 23 квітня російське міністерство оборони заявило, що Сполучені Штати нібито планують влаштувати провокацію із застосуванням хімічної, ядерної чи біологічної зброї із метою звинувачення у цьому росіян.

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