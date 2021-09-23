Кремль нав'язує Білорусі свої комплекси, – інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим

Росія намагається як змія огорнути Україну кільцем війни з усіх сторін. Доказом цього стали і військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021".

Чи готова Україна відбити ймовірний широкомасштабний наступ – читайте далі. Про усі ризики розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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Про небезпеку навчань "Захід-2021"

Порівняймо навчання у 2021 році та у 2017 році. Чи варто зараз нам хвилюватися?

У порівнянні з 2017 роком, хвилюватися не зовсім варто. Річ у тім, що у навчаннях заздалегідь пішло щось не так. Насамперед це кількість російських військ, які допустили на територію Білорусі. Вона скоротилась у 4 рази, якщо порівнювати з 2017 роком. У 2021 році лише 1 полк зайшов на територію Білорусі.

Навчання у 2017 році були на всій території Білорусі. Були залучені усі 7 полігонів. Зараз – лише західні полігони. Залучали штаби протиповітряних і військово-повітряних сил.

Решту Росія була змушена перенести. Наприклад, етап відпрацювання питань з бойовою стрільбою Росія була змушена перенести вглиб Росії, у Воронезьку область. Навчання не такі яскраві, як були.

Росія намагалась представити ці навчання, як міжнародні. Був наданий перелік країн, але, як з'ясувалось, вони взагалі нічого не мають до цих навчань. Військовослужбовці, які прибули у Росію, ніяк не перетиналися з тими, що брали участь у навчанні. Все-таки навчання були російсько-білоруськими.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2021" завершилися ще 16 вересня. Російська техніка та військові мають повернутись у місця дислокації.

У зв'язку з тим, що мета навчань не була досягнута, їх навіть закінчили на 1 добу раніше, ніж планували.

Про кредит Росії для Білорусі

Доволі сильне хвилювання було, коли з'явилась інформація, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хоче закупити російські протиракетні комплекси С-400 та розмістити їх уздовж українського кордону. Наскільки це загрожує Україні? Чи не є ці комплекси непотребом, адже вони використовуються для захисту, а Україна в принципі не збирається нападати на Білорусь.

Ви дуже влучно застосували слово "непотріб". Річ у тім, що ми 7 років чуємо про цей комплекс, але немає жодного прикладу бойового застосування, хоч він був у Сирії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу казав, що він повинен був закрити небо Сирії. Однак комплекс пропустив і ізраїльську, і американську авіацію. Пропустили навіть крилаті ракети Tomahawk, якими обстрілювали США об'єкти на території Сирії.

Цей комплекс не несе для нас жодної загрози. Це оборонний комплекс, який захищає небо Білорусі.

Якщо вони думають, що з нашого боку є загроза і в них є зайві гроші – мають повне право посилити оборону свого неба. Він коштує дуже дорого. Принаймні зважаючи на ту ціну, яка виставляється на міжнародному рівні для Туреччини та Китаю. Це 2 країни, які вже придбали С-400.

Тут більше політична складова. Росія надає кредит у розмірі 3 мільярдів доларів США для Білорусі. Кремль не хоче давати готівку. Натомість робить все, щоб кредит був товарним. Росія намагається нав'язати Білорусі усі свої комплекси.

Нагадаю, що українсько-білоруський кордон контролюють спецслужби Росії. Цей комплекс переданий для ведення розвідки і контролю ФСБ Росії. Тому й Росія може нав'язувати таку купівлю.

Про російські війська у Білорусі

Як ви вважаєте, після завершення навчань збільшився контингент присутності сил Росії у Білорусі? Можливо, і не офіційно. І чи можливе ведення диверсійної війни на українсько-білоруському кордоні?

Ведення диверсійної війни там можливе. Для цього там сприятлива місцевість: ліси, болота, переліски. Є місце, де розгорнутися.

Сьогоднішня політична ситуація у Білорусі – а саме невизнання Лукашенка – настільки хитка, що диктатор проводить кожного російського солдата додому.

Він не залишить жодного російського військовослужбовця на території Білорусі.

На жаль, так сталося, але перебування Лукашенка при владі – це наша гарантія відсутності російських військ на території Білорусі.



Лукашенко боятиметься постійного перебування російських військ у Білорусі / Фото Getty Images

Про територіальну оборону в Україні

Якщо все-таки припустити, що можливість наступу є, що потрібно Україні, щоб підвищити свою обороноздатність на білоруському напрямку? Був прийнятий закон про територіальну оборону. Збільшена кількість учасників, чи може це стати важелем нашої безпеки?

Так, я не зовсім погоджувався з тою моделлю, яка прийнята. Однак вона є і ми маємо її будувати. Територіальна оборона може сприяти не просто захистом. Це може бути чинником, який дасть можливість противнику задуматись, чи варто взагалі розвивати якусь діяльність. Зокрема, і диверсійно-розвідувальну.

Чим скоріше ми сформуємо територіальну оборону – тим суттєвіше це зменшить шанси противника.

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Про навчання з НАТО

Україна вже проводить навчання "Об'єднані зусилля-2021". Навчатимуться з країнами НАТО. Це відповідь на навчання "Захід-2021"?

Намагання створити щось дзеркальне – це зусилля Росії. Ми такі навчання проводимо вже понад 20 років. Це морські навчання "Сі Бриз-2021", а зараз ці "Об'єднані зусилля". Тут Росія намагається щось протиставити і відповідати тим стандартам, які демонструються на цих навчаннях.

"Сі Бриз-2021" показали, наскільки флот Росії не встигає за НАТО: відео



Росія постійно намагається робити якісь дзеркальні дії. Ми це спостерігали і тоді, коли відбувались навчання "Сі Бриз-2021". Нещодавно Кремль у Чорному морі влаштував масштабні навчання. Чому вони ніяк не заспокояться? Для чого ця картинка?

Ці навчання мають особливість, яку мало хто помічає. Там була тематика – боротьба з москітним флотом. Це та ідея, яку ми зараз просуваємо у створенні військово-морських сил ЗСУ. Це те, що нам запропонувала Велика Британія.

Вони відпрацьовували питання з пошуком, визначенням і ураженням груп катерів. Вони заздалегідь готуються, адже розуміють, що флот в Україні з'явиться.

До речі, до цієї теми. 7 вересня було повідомлення, що в Туреччині офіційно заклали для України військовий корвет.

На жаль, у стратегії, яку запропонував президент є флот 2030-2035. Корвети й фрегати там – це другий етап. На 1 етапі у короткотривалій перспективі ми маємо отримати москітний флот. Малорозмірні, високоманеврені, добре озброєні катери ракетним озброєнням.

Вони мають уражати будь-які цілі на поверхні води, а може і навіть застосовувати глибинні боєприпаси для боротьби з підводними човнами.

Це тільки перший етап. Так, корвет у першому, але наша економіка колись почне розвиватися і підійматися вгору. У нас у замкнутому циклі виробництва є вся промислова база для того, щоб будувати від корвету до важкого авіаносного крейсера.

До речі, той же самий "Адмірал Кузнєцов" – це "дитина" нашого Миколаївського заводу.

Що відомо про авіаносець "Адмірал Кузнєцов"? Це важкий авіаносний крейсер. Його збудували в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. У листопаді 2016 року на авіаносець не змогли приземлитись одразу 2 винищувачі.



До слова, на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у грудні 2019 році спалахнула пожежа. Внаслідок трагедії загинули люди та були постраждалі.

Про "Залізний купол"

Інформпростором України прокотилась "хвиля перемоги". Американці розмірковують над тим, щоб надати Україні ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Мовиться про 2 комплекси. Що це за система? Наскільки вона підвищить нашу обороноздатність? Чи вдасться нам це інтегрувати у свою систему протиповітряної оборони країни

Щодо "перемоги" – спустімося трішки на землю. Річ у тім, що дійсно є подібна пропозиція від деяких представників конгресу США. Мовиться про включення в оборонний бюджет 2022 року Штатів поправку щодо передачі 2 батарей комплексу "Залізний купол" для практичного тестування.

США отримали батареї від Ізраїлю для того ж тестування. Проте у них, я так розумію, батареї можна протестувати тільки на полігонах. У нас же є реальні бойові дії – збройний конфлікт низької інтенсивності. Комплекс можна застосувати і випробувати у бойових умовах.

До того ж наша операція в зоні ООС цілком відповідає призначенню цього комплексу. Він призначений для боротьби з літаками, вертольотами, ракетами, артилерійськими снарядами, а також мінометними мінами для перехоплення.

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Він тактичний. Радіус дії у комплексу всього 70 кілометрів. Це максимальна дальність перехоплення. Мінімальна – 4 кілометри. Висоту дістає до 10 кілометрів. Комплекс може перекрити смугу шириною 140 кілометрів. 2 батареї – це майже 300 кілометрів. У нас усього лінії розмежування на Донбасі – приблизно 500 кілометрів.

Останнім часом Росія далекобійно застосовує артилерію і вражає цілі на глибину 10 – 15 кілометрів від лінії розмежування. Якщо ми дійсно отримаємо цей комплекс і поставимо в зоні ООС, то ми просто перехопимо снаряди.

Що стосується інтеграції, то комплекс – тактична ланка. Він захищає один об'єкт. Він може всього лиш закрити 150 кілометрів. Проте його КБД становить понад 90%, тобто майже 100% надійності.

Подібних об'єктів у нашій країні дуже багато. Закрити атомну станцію подібною батареєю було б дуже ефективно й надійно, адже у нас 4 атомних станції. Щодо інтегрування, то технології можуть розв'язати проблеми. Ми будемо модернізувати і переоснащувати систему повітряної оборони. То чому би не почати з тактичної ланки й інтегрувати комплекс у нашу систему протиповітряної оборони країни?