У Кремлі обговорювали застосування ядерної зброї по Україні, – NYT

Вищі російські військові керівники нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні союзників США.

Як передають журналісти, Владімір Путін нібито не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики Кремля та невдач росіян на полі бою.

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Але той факт, що вищі російські військові керівники брали участь у таких дискусіях, занепокоїв адміністрацію президента США Джо Байдена.

Чи бачать у США можливість завдання Росією ядерного удару

Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня.

Американські офіційні особи заявили, що вони не бачили жодних доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Американські високопосадовці особи не стали описувати сценарії, які розглядалися російським військовим керівництвом для застосування ядерної зброї. Однак директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявляв, що підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї можуть:

потенційний відчай Путіна від поразок в Україні,

невдачі у війні.

За оцінками Пентагону, Росія має на озброєнні до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полях бою з метою придушення збройних сил супротивника. Жодна тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бою, але вона може бути розгорнута будь-яким способом, зокрема за допомогою ракет або артилерійських снарядів.

Що кажуть експерти про можливість використання ядерної зброї

Військові експерти кажуть, що застосування ядерної зброї – вперше за останні 75 років – докорінно змінило б форму війни. Хоча ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим, чиновники адміністрації Байдена і союзники США також кажуть, що телефонні дзвінки між західними та російськими колегами наприкінці минулого місяця допомогли послабити деяку ядерну напруженість.

Військовий експерт Петро Черник розповів, наскільки велика ядерна загроза. За його словами, для застосування ядерного озброєння замало лише божевілля Путіна. Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок.

Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україні в російській армії нібито обговорювався сценарій ядерного удару по Німеччині. Розмову окупантів перехопили західні спецслужби під час маневрів їхнього флоту в Балтійському морі.

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