Помилкові знання, – Кремль обурився через заяву Байдена про "голу-босу" Росію

Джозеф Байден заявив, що окрім ядерної зброї і нафтових свердловин у Росії більше немає нічого. У Кремлі, звісно ж, дуже обурилися через таку тезу. Президенту США вже відповіли.

Відреагував на слова Байдена прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що у США нібито неправильно думають.

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Пєсков вважає, що Байден озвучує ті посили, які готує апарат і помічники. Однак вони, на думку Кремля, погано розуміють сучасну Росію.

Це помилкові знання. Так, Росія – найбільша ядерна держава. Так, це країна, де великий нафтогазовий сектор, але стверджувати, що більше нічого в країні немає – неправильно,

– обурився прессекретар Путіна.

Він відзначив, що Байден говорив це перед співробітниками Нацрозвідки. Нібито для цієї аудиторії спеціально готували гучні заяви.

Що казав Байден

Джо Байден виступив 27 липня у штаб-квартирі офісу директора Нацрозвідки США.

Він підсумував зустріч з Володимиром Путіним і висловився про президента Росії.

Байден сказав, що Путін очолює економіку, у якій є ядерна зброя і нафтові свердловини. Однак більше там немає нічого.