Кремль остаточно підкорив Білорусь: як Путін змусив Лукашенка виконувати свої забаганки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час тримався осторонь і навіть намагався стати посередником у російсько-українському конфлікті. Так свого часу виникли мінські домовленості.

Однак нині Лукашенко потрапив у таку ситуацію, коли шансів на самостійну гру в нього не залишилося, і він грає "по нотах Путіна". Про це сайту 24 каналу розповів політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко.

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Лукашенко грає "по нотах" Путіна

До Білорусі прибули підрозділи Збройних сил Російської Федерації для участі у військових навчаннях "Союзна рішучість – 2022", що відбудуться з 10 по 20 лютого.

Спільні навчання Білорусі з Росією – це перш за все залякування, демонстрування того, що Путіну вдалося остаточно підкорити Білорусь та фактично змусити виконувати свою зовнішньополітичну програму,

– зазначив Сушко.

Путін змусив Лукашенка виконувати свою програму / Фото Getty Images

За словами експерта, однією зі складових програми Путіна є участь Лукашенка у "брязканні зброєю", погрозах і агресивній поведінці.

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Спільні військові навчання Білорусі та РФ

За даними Міноборони Білорусі, під час навчання відпрацюванню підлягають такі питання:

посилення ділянок державного кордону на можливих напрямах незаконного проникнення на територію Республіки Білорусь збройних груп бойовиків;

перекриття каналів доставки зброї, боєприпасів та інших засобів;

пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника у призначених зонах відповідальності;

організація взаємодії та всебічного забезпечення.

Військова техніка / Фото Міноборони Білорусі

Ймовірні плани Росії про вторгнення з Білорусі

У Держдепі США 18 січня припустили, що переміщення російських військових до Білорусі – це підготовка до нападу на Україну. Штати вже розповіли про свої побоювання "приватно" білоруській владі.

Водночас у посольстві Росії в США відповіли, що переміщувати свої війська – це їхнє право і заперечили ймовірний напад на Україну. Також Кремль заявив, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".

Згодом військову техніку країни-агресорки помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України – Києва. Зазначається, що в районі, де її побачили – немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань. Що війська Росії роблять у Білорусі: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.