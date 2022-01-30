Кремль остаточно підкорив Білорусь: як Путін змусив Лукашенка виконувати свої забаганки
Джерело:24 канал
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко тривалий час тримався осторонь і навіть намагався стати посередником у російсько-українському конфлікті. Так свого часу виникли мінські домовленості.
Однак нині Лукашенко потрапив у таку ситуацію, коли шансів на самостійну гру в нього не залишилося, і він грає "по нотах Путіна". Про це сайту 24 каналу розповів політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко.
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Лукашенко грає "по нотах" Путіна
До Білорусі прибули підрозділи Збройних сил Російської Федерації для участі у військових навчаннях "Союзна рішучість – 2022", що відбудуться з 10 по 20 лютого.
Спільні навчання Білорусі з Росією – це перш за все залякування, демонстрування того, що Путіну вдалося остаточно підкорити Білорусь та фактично змусити виконувати свою зовнішньополітичну програму,
– зазначив Сушко.
Путін змусив Лукашенка виконувати свою програму / Фото Getty Images
За словами експерта, однією зі складових програми Путіна є участь Лукашенка у "брязканні зброєю", погрозах і агресивній поведінці.
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Спільні військові навчання Білорусі та РФ
За даними Міноборони Білорусі, під час навчання відпрацюванню підлягають такі питання:
- посилення ділянок державного кордону на можливих напрямах незаконного проникнення на територію Республіки Білорусь збройних груп бойовиків;
- перекриття каналів доставки зброї, боєприпасів та інших засобів;
- пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника у призначених зонах відповідальності;
- організація взаємодії та всебічного забезпечення.
Військова техніка / Фото Міноборони БілорусіВажливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Ймовірні плани Росії про вторгнення з Білорусі
- У Держдепі США 18 січня припустили, що переміщення російських військових до Білорусі – це підготовка до нападу на Україну. Штати вже розповіли про свої побоювання "приватно" білоруській владі.
- Водночас у посольстві Росії в США відповіли, що переміщувати свої війська – це їхнє право і заперечили ймовірний напад на Україну. Також Кремль заявив, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".
- Згодом військову техніку країни-агресорки помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України – Києва. Зазначається, що в районі, де її побачили – немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань.
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