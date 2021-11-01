Кремль починає боятися успіхів України, – євродепутат Кубілюс

Москва боїться успіху України на шляху до євроінтеграції. Це може роздратувати російського президента Володимира Путіна.

Про це сказав депутат Європейського парламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. За його словами, Євросоюз має звернути на це увагу.

До теми Кремль вимагає повністю відвернутися від ЄС: як Молдова вибирається з газового полону

"Є також побоювання, що інтеграція з ЄС може ще більше роздратувати Путіна. Я згоден з тим, і я бачу це з недавніх статей пана Медведєва. Але це означає, що у Кремлі починають побоюватися успіхів України. Це справді важливо для всіх нас зрозуміти", – сказав Кубілюс.

Чого бояться у ЄС

Депутат Європарламенту зазначив, що саме Росія є фактором" того, що ЄС не готовий прийняти Україну як члена організації. Європейські політики бояться, що можуть спровокувати Путіна.

У великих столицях кажуть: ми не можемо запропонувати Україні амбітніший інтеграційний порядок денний навіть щодо ЄС, тому що це може спровокувати Путіна. Ми говоримо протилежне: якщо в Європі хочемо мати чітку стратегію щодо Росії з чіткою метою – як допомогти не Путіну, а російському суспільству у поверненні країни до демократії, тоді маємо розуміти, що приклад успіху України – один з інструментів, щоб допомогти також Росії. Андрюс Кубілюс Депутат Європейського парламенту та колишній прем'єр-міністр Литви

Кубілюс вважає, що успіх України напряму залежить від євроінтеграції. Це питання внесли до нещодавно ухваленого звіту Європейського парламенту про політику ЄС щодо Росії.

Україна та ЄС: останні новини