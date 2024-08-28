"Наришкін послав йому попередження": Шейтельман проаналізував зв'язок Дурова з Кремлем

Засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції 24 серпня. Прокуратура висунула йому звинувачення у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам щодо дітей. Є припущення, що Дуров співпрацював із російською владою, через що у Кремлі хвилюються через його ув'язнення.

Є підтверджена інформація, що засновник Telegram неодноразово приїжджав до Росії, однак сам він завжди стверджував, що це неправда. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що всі, хто пов'язані зі злочинцями, однозначно, приховуватимуть це.

Дивіться також Ще один гріх Telegram: месенджер Павла Дурова звинуватили у черговому злочині

Дуров та Росія

Михайло Шейтельман зазначив, що директор служби зовнішньої розвідки Росії Сєргій Наришкін в одному зі своїх публічних повідомлень не напряму звернувся до Дурова. Російський посадовець висловив сподівання, що засновник Telegram не розкриватиме таємниці Росії французьким слідчим.

Наришкін послав Дурову попередження. Він, як голова зовнішньої розвідки, відповідає за ліквідацію невигідних Кремлю людей,

– сказав політтехнолог.

Шейтельман висловив свої припущення, що у Росії були серйозні претензії до Дурова. Він намагався розв'язати цю проблему, відвідавши Азербайджан, де, ймовірно, зустрівся із Владіміром Путіним.

"Можливо, йому це зробити не вдалось, тому він поїхав до Франції, щоб не опинитись у російській в'язниці", – припустив він.