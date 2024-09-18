Чому Кремль знову погрожує країнам НАТО через дозвіл бити вглиб Росії

США наразі не ухвалили рішення надати дозвіл Україні бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Проте в НАТО наголошують на тому, що Києву потрібно його надати. На цю позицію Альянсу відреагував Кремль, назвавши її "непрофесійною, недалекоглядною", а також "провокаційною та небезпечною".

Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що чергові погрози Москви на адресу НАТО можуть бути адресовані внутрішнім споживачам – росіянам. Мовляв, нібито країни-члени Альянсу прагнуть "знищити Росію" чи нашкодити її суверенітету.

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Не обов'язково це буде публічно

Водночас російська влада імовірно виводить ескалацію на черговий рівень, погрожуючи західним державам, щоб вони припинили надавати допомогу Україні у тій кількості, у якій можуть.

Це доводить, що все ж таки на Заході можуть ухвалити доленосні рішення для України. В Кремлі це чудово розуміють і намагаються якось цьому перешкодити,

– зауважив кандидат політичних наук.

Враховуючи те, що росіяни почали відводити певні типи озброєння, зокрема, військові літаки від зони ураження далекобійних ракет, цілком можливо, на його думку, що все ж таки Вашингтон та інші союзники наближаються до ухвалення цього рішення.

Проте не обов'язково воно буде публічним. Певний час його можуть тримати у таємниці, і вже постфактум ворог дізнається про те, що воно було ухвалене.

Це питання може вирішиться на полях Генеральної асамблеї ООН, де має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена.

Можливо Байден зможе увійти в історію як американський президент, який все ж таки підтримав Україну тою мірою, якою дійсно нам потрібно. Це могло відкрити нову сторінку війни,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Ухвалення рішення щодо ударів вглиб Росії дозволить Україні, за його словами, почуватися себе більш впевнено і продовжувати тиснути на Владіміра Путіна та російську воєнну і диктаторську машину, щоб змусити противника сісти за стіл перемовин. Це дозволить домовлятися про те, як, коли і за яких умов можна припинити війну, або принаймні її гарячу фазу.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підготувала план перемоги над Росією. Невдовзі він має його представити Джозефу Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу. У плані йдеться про питання безпеки, геополітичного становища України, необхідної військової підтримки, а також свободи у використанні отриманого озброєння.