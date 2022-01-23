Кремль погрожує ядерною зброєю, ветерана АТО обманув забудовник – відео тижня

Росія шантужує Білий дім й погрожує своїм військом. У Львові ветеран АТО придбав за державні гроші квартиру, однак за 2 роки так і не отримав права власності.

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До теми Буде швидка відповідь: США попередили Росію щодо вторгнення

Кремль погрожує зброєю

Під час переговорів щодо гарантій безпеки в Європі російські дипломати заявили, що американська сторона має готуватись до компромісів. Наразі Кремль погрожує розмістити свої ракети на Куба та у Венесуелі.

Як Росія може у всіх під носом розмістити ядерні ракети: дивіться відео

Ветеран АТО потрапив у безглузду ситуацію

Український воїн Ігор Галушка придбав за державні гроші квартиру у будинку, який забудовник обіцяв здати ще 2 роки тому. Однак будівництво не завершили нібито через рішення суду. Тепер об'єкт обіцяють здати до 2024 року.

Ветеран АТО Ігор Галушка втрапив у незрозумілу ситуацію: дивіться відео

Ситуація на Донбасі

Російські бойовики на Донбасі посилюють обстріли українських позицій. Зокрема вони знову бомблять Станицю Луганську. Режим тиші там тривав протягом 2 років. Востаннє окупанти відкрили вогонь вдень, коли армійці того не чекали.

Проросійські бойовики продовжують провокації: дивіться сюжет

"Мажор" залишився під вартою

26 жовтня 2021 року автомобіль Infiniti, за кермом якого перебував 16-річний водій, врізався у Chevrolet. Внаслідок зіткнення загинув 58-річний водій. 19 січня у Червонозаводському суді Харкова його залишили під вартою.

Харківського "мажора" залишили під вартою: дивіться відео

Тиждень донорської єдності

У Херсоні до Дня Соборності України влаштували унікальну акцію. В обласному центрі крові пройшов тиждень донорської єдності. На жаль, тих, хто бажає здати кров зараз одиниці, тож донорів катастрофічно бракує.

У Херсоні немовлят рятують донори, які "під загрозою вимирання": дивіться відео