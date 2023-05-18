Найбільший ворог Росії – вона сама: як агресорка втрачає найважливіше

200 000 вбитими втратила Росія у війні з Україною. Навіть, якщо ця цифра неточна, а вона, зважаючи на все, досить близька до істини, то мовиться все одно про втрати в сотні тисяч убитими та пораненими.

Кремль вбив майбутнє своєї країни

10 років війни в Афганістані коштували СРСР набагато менше в перекладі на людський ресурс – поки що на порядок менше в абсолютних величинах.

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При цьому Афганська війна стала однією з причин краху радянської системи, зокрема через людські втрати. Суспільство обговорювало втрати, хоч і пошепки. Це було болісно. Матері шкодували своїх синів.

Ні інтернету, ні свободи преси та ТБ, ні альтернативних джерел інформації, якщо не брати до уваги ворожі голоси, у ті роки не було. Масштаби війни були незрівнянні, театр військових дій віддалений від СРСР, сили воюючих сторін непорівнянні, проте в результаті СРСР зазнав військової, ідейної та економічної поразки.

Росії ж, швидше за все, на своїх убитих і покалічених глибоко начхати. Її керівництво все ще не усвідомлює, що, крім людей, яких воно вбило, воно вбило майбутнє своєї країни. Повністю втрачені перспективи розвитку науки, економіки, країна скочується у вимушений ізоляціонізм – список друзів та партнерів говорить сам за себе.

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Що може бути гіршим, ніж позбавити майбутнього стомільйонний народ? Якими недалекоглядними треба бути, щоб підтримувати тих, хто штовхає країну у прірву? Ким треба бути, щоб схвалювати спалювання в безглуздій та програшній війні сотень тисяч батьків, синів та братів?

Понад 200 тисяч убитих. Не захисників країни, не героїв, перед якими світ готовий схилити голови та прапори, а агресорів, ґвалтівників, убивць, мародерів, чиї кістки згниють у чужій українській землі, за сотні та тисячі кілометрів від будинку.

Згниють тому, що кремлівський недомірок уявив себе всесильним збирачем земель. Тому що російське суспільство розівчилося бути громадянським суспільством, а стало простим стадом, яке божевільний пастух зі своїми вівчарками жене на забій.

Це не останні втрати. І мені їх не шкода.