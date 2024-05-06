"Остудить гарячі голови": в Кремлі пояснили, чому направили на Захід "ядерний курок"

Прес-секретар Путіна, посіпака Пєсков вирішив пояснити, чому навчання з ракетними з'єднаннями, згідно з наказом Путіна, розгортають саме зараз.

Як відомо, Путін раптово доручив міноборони Росії провести навчання з тактичною ядерною зброєю. Та Пєсков каже, що до цього його господаря "спровокували" заяви Заходу та та дії щодо нагнітання тиску на Росію.

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"Москва розраховує, що цей захід остудить "гарячі голови" в західних столицях, допоможе усвідомити можливі катастрофічні наслідки стратегічних ризиків, що генеруються ними, – повідомили у ворожому мзс.

Що відомо про ядерні випробування

Президент Росії Владімір Путін доручив російському міноборони провести найближчим часом навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Про це стало відомо сьогодні, 6 травня.

Зокрема, як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії, навчання проводитимуться з ракетниками Південного військового округу та сил ВМФ.

У російському відомстві заявляють, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Практика проведення військових навчань із відпрацюванням роботи ядерних сил не нова. За час повномасштабної війни Росія провела щонайменше 10 ядерних навчань. Так у Кремлі демонструють власну силу перед російським населенням, а також звісно ж – продовжують ведення ядерного шантажу Заходу через підтримку України у війні.