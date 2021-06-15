Кремль приречений триматися за свої власні символи віри, – Казарін

Вторгнення Росії в Україну у 2014 році сформувало не тільки українську політичну націю. Воно ж сформувало ще й російську.
Ця нація почала народжуватися ще на Майдані, а остаточно оформилася під час війни. Таку думку висловив Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди".
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За його словам, ми справедливо вважаємо її появу одним з головних досягнень новітньої історії країни. Втім, все це одночасно відбувалося і в країні-агресора. "Пост Крим" згуртовував не лише Україну. Він одночасно запускав аналогічні процеси в Росії, наголосив Казарін.
"Це чергова версія епосу, коли народження героя супроводжується появою його антитези. І в ролі цієї антитези виступила одна восьма частина суші", – заявив журналіст.
Він наголосив, що це для України окупація Криму була історією про зраду і удар в спину. А для Росії вона стала точкою збирання "сучасної редакції країни". Питання про приналежність півострова стало наріжним каменем ідентичності по обидва боки кордону. І Москва має намір з не меншим завзяттям захищати власну версію відповіді на нього.
І цей новонароджений конструкт приречений триматися за свої власні символи віри,
– вважає Казарін.
Про "своїх" та "чужих"
Як наголосив журналіст, ми звикли до того, що окупація Криму та Донбасу стерли колишній уклад України і створили замість нього новий. Тепер ділимо довколишніх на "своїх" і "чужих".
"Етнічний фактор перестав мати значення. Мова колискових і закінчення прізвищ – теж. Етнічні українці можуть бути на стороні агресора. Етнічні росіяни можуть підтримувати Україну", – підсумував він.
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