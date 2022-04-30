Кремль продовжує ігнорувати вирішення "маріупольського питання"

Світ пропонує допомогу у порятунку людей із Маріуполя. Проте російська сторона продовжує відкидати всі пропозиції.

Про це заявив радник Голови Офісу Президента Михайло Подоляк у новому інтерв’ю. Він наголосив, що росіяни демонструють абсолютну неготовність йти хоча б на якісь компроміси з точки зору гуманістичної складової.

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Увесь світ намагається розв’язати гуманітарну катастрофу у Маріуполі

Подоляк зазначив, що президент та голова Офісу Президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя, проте Кремль мовчить у відповідь.

Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що для росіян головне – повністю знищити Маріуполь та розбити полк "Азов".

Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення "Азовсталі". Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати,

– констатує радник Голови Офісу Президента.

Втім, за його словами, і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі. Так, окремі політичні лідери готові виконати посередницьку місію в Маріуполі.

Гутерреш пообіцяв посприяти евакуації населення Маріуполя: коротко

Нагадаємо, після того, як генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Москву, Путін начебто погодився залучити до евакуації з Маріуполя співробітників Червоного Хреста та ООН.

Проте згодом у Кремлі заперечили цю інформацію.

28 квітня генсек ООН відвідав міста Київщини, які чи не найбільше постраждали від російської агресії – Бучу, Ірпінь та Бородянку та наголосив, що сприятиме притягненню винних до відповідальності.

Після зустрічі з Антоніу Гутеррешем Зеленський зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією щодо евакуації мешканців Маріуполя.

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